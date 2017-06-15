Правительство Эстонии отклонило инициативу консерваторов лишить неграждан права голоса на местных выборах

Правительство Эстонии на заседании в четверг не поддержало предложение оппозиционной парламентской Консервативной народной партии (EKRE) лишить лиц, не имеющих эстонского гражданства, права голосования на муниципальных выборах.
"Согласно конституции, в голосовании на выборах в органы местного самоуправления право голоса имеют постоянно проживающие в данной местности лица старше 16 лет. Тем самым, право голоса в данном случае не связано с гражданством", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства Эстонии.
Парламентская фракция EKRE внесла на рассмотрение высшего органа законодательной власти законопроект, предусматривающий предоставление права голоса только гражданам Эстонии и Европейского союза. Законопроект EKRE был принят в парламентское производство 18 мая.
Очередные местные выборы пройдут в Эстонии 15 октября.
В настоящее время лица без гражданства и граждане иных государств, постоянно проживающих в данной местности, имеют право голосовать на выборах в органы местного самоуправления, но не могут быть избранными.
В настоящее время из 1,3 млн населения Эстонии более 80 тыс. в основном русскоговорящих жителей не имеют никакого гражданства и еще более 100 тыс. являются гражданами России.
Минобороны провело тактико-специальные учения с инженерно-саперными подразделениями
Президент Алиев провел встречу с генсеком Межпарламентского союза
ADIF на аукционе рассчитывает продать 2 здания Atrabank, стартовая цена – свыше 3,3 млн манатов
Доллар укрепляется к евро на результатах заседания ФРС, фунт дорожает на новостях от Банка Англии
Газпром обсуждает поставки в Индию, в том числе через своп с Китаем, Ираном
Нефть дешевеет на данных о запасах бензина в США, Brent торгуется у $46,8 за баррель
Путин сообщил о рождении второго внука
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 3 и пострадали 6 человек – МВД
Президент Алиев выделил 2,5 млн манатов на строительство автодороги в Абшеронском районе
Президент Азербайджана выделил 7,5 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Лянкяране
Гянджа входят в топ-5 древних исторических городов СНГ, популярных у российских туристов
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
«Летняя кампания» от Nar – получите 25 минут и 100 Мб интернет-трафика всего за 59 гяпик в день!
В Баку открылась фотовыставка «Православие в событиях и лицах»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»