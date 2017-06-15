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Дальнее зарубежье 15.06.2017 14:47

Правительство Эстонии отклонило инициативу консерваторов лишить неграждан права голоса на местных выборах

Правительство Эстонии на заседании в четверг не поддержало предложение оппозиционной парламентской Консервативной народной партии (EKRE) лишить лиц, не имеющих эстонского гражданства, права голосования на муниципальных выборах.

"Согласно конституции, в голосовании на выборах в органы местного самоуправления право голоса имеют постоянно проживающие в данной местности лица старше 16 лет. Тем самым, право голоса в данном случае не связано с гражданством", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства Эстонии.

Парламентская фракция EKRE внесла на рассмотрение высшего органа законодательной власти законопроект, предусматривающий предоставление права голоса только гражданам Эстонии и Европейского союза. Законопроект EKRE был принят в парламентское производство 18 мая.

Очередные местные выборы пройдут в Эстонии 15 октября.

В настоящее время лица без гражданства и граждане иных государств, постоянно проживающих в данной местности, имеют право голосовать на выборах в органы местного самоуправления, но не могут быть избранными.

В настоящее время из 1,3 млн населения Эстонии более 80 тыс. в основном русскоговорящих жителей не имеют никакого гражданства и еще более 100 тыс. являются гражданами России.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, НЕГРАЖДАНЕ, ГОЛОСОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]