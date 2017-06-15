Средняя зарплата в Украине достигла примерно $230

Средняя заработная плата в Украине в настоящее время составляет 6 тыс. гривен (более $230) в месяц, сообщил вице-премьер Украины Павел Розенко.

"Средняя заработная плата по Украине за 4 месяца этого года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 40% и составляет на сегодня 6 тыс. грн", - сказал он в ходе селекторного совещания в четверг в Киеве.

По его словам, реальная зарплата с учетом инфляции, выросла на 20%.

Также вице-премьер отметил, что с января на 200 тыс. человек уменьшилось число получателей минимальной заработной платы в сумме 3,2 тыс. грн.

Как сообщала ранее пресс-служба Министерства социальной политики Украины, в Украине до начала 2018 года ожидается увеличение средней зарплаты на 38% до 7,1 тыс. грн.