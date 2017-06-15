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СНГ 15.06.2017 15:00

Средняя зарплата в Украине достигла примерно $230

Средняя заработная плата в Украине в настоящее время составляет 6 тыс. гривен (более $230) в месяц, сообщил вице-премьер Украины Павел Розенко.

"Средняя заработная плата по Украине за 4 месяца этого года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 40% и составляет на сегодня 6 тыс. грн", - сказал он в ходе селекторного совещания в четверг в Киеве.

По его словам, реальная зарплата с учетом инфляции, выросла на 20%.

Также вице-премьер отметил, что с января на 200 тыс. человек уменьшилось число получателей минимальной заработной платы в сумме 3,2 тыс. грн.

Как сообщала ранее пресс-служба Министерства социальной политики Украины, в Украине до начала 2018 года ожидается увеличение средней зарплаты на 38% до 7,1 тыс. грн.

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Тэги: УКРАИНА, ЗАРПЛАТЫ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]