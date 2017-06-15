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СНГ 15.06.2017 15:30

Казахстан ратифицировал соглашение с Киргизией о противодействии нелегальной миграции

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон "О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Кыргызской Республики о реадмиссии" и исполнительного протокола о порядке реализации данного соглашения, сообщила пресс-служба главы государства.

Документ предусматривает процедуру выявления, возвращения лиц, которые нарушили условия въезда или пребывания на территории государств. Под эту категорию подпадают лица, незаконно выехавшие на территорию страны либо въехавшие законно, но оставшиеся после истечения срока пребывания или вида на жительство.

Ратификация соглашения позволит противодействовать нелегальной миграции, облегчит прием и транзит лиц, находящихся незаконно на территории государств в соответствии с нормами международного права.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]