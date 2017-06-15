В Екатеринбурге эвакуировали пассажиров самолета, выкатившегося за пределы посадочной полосы

Пассажирский лайнер выкатился за пределы полосы после приземления в Екатеринбурге, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Экипаж самолета А-320 после прилета из Москвы не смог удержать лайнер в пределах взлетно-посадочной полосы и тот выкатился на 50 метров", - сказал источник.

Он сообщил, что на борту 80 пассажиров.

"Они были оперативно эвакуированы из самолета. Никто не пострадал", - сказал источник.