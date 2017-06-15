Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7023 EUR   1.9092 RUR   0.0299 GBR   2.1701 TRY   0.4836

Цена на нефть

    $/bbl WTI   46.08 Brent   48.29

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 29° Завтра 19° 27° 17 Июн 16° 22° 18 Июн 18° 24°

Регион 15.06.2017 14:12

В Екатеринбурге эвакуировали пассажиров самолета, выкатившегося за пределы посадочной полосы

Пассажирский лайнер выкатился за пределы полосы после приземления в Екатеринбурге, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Экипаж самолета А-320 после прилета из Москвы не смог удержать лайнер в пределах взлетно-посадочной полосы и тот выкатился на 50 метров", - сказал источник.

Он сообщил, что на борту 80 пассажиров.

"Они были оперативно эвакуированы из самолета. Никто не пострадал", - сказал источник.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ЕКАТЕРИНБУРГ, АВИАПРОИСШЕСТВИЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]