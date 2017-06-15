Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7023 EUR   1.9092 RUR   0.0299 GBR   2.1701 TRY   0.4836

Цена на нефть

    $/bbl WTI   46.08 Brent   48.29

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 29° Завтра 19° 27° 17 Июн 16° 22° 18 Июн 18° 24°

ТЭК 15.06.2017 19:30

Французская нефтесервисная компания CGG объявила о банкротстве, начала реструктуризацию долга

Французская нефтесервисная компания CGG Group запустила процедуру банкротства, договорившись с кредиторами и владельцами ее облигаций о реструктуризации задолженности.

Соглашение с кредиторами предусматривает обмен долговых обязательств объемом порядка $2 млрд на акции реорганизованной CGG, говорится в сообщении компании.

План реструктуризации операций CGG предусматривает привлечение компанией средств на сумму порядка $500 млн. В частности, компания намерена разместить акции на сумму $125 млн среди собственных акционеров, а также привлечь $375 млн за счет размещения долговых бумаг.

В среду CGG обратилась в суд по банкротствам в Париже, чтобы начать процедуру реструктуризации. 14 подразделений компании обратились в суд за защитой от кредиторов в США в соответствие с 11-й статьей кодекса о банкротстве.

В документах, направленных компанией в суд, отмечается, что она оказалась неспособной платить по долгам в условиях длительного периода низких цен на нефть и природный газ.

Выручка CGG в 2016 году составила порядка $1,195 млрд - это чуть больше трети показателя, отмеченного до начала падения цен на нефть в 2012 году ($3,41 млрд).

CGG, созданная в 1931 году как Compagnie Generale de Geophysique, занимается сейсморазведкой, а также выпускает геофизическое оборудование под брэндом Sercel.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]