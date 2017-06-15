Французская нефтесервисная компания CGG объявила о банкротстве, начала реструктуризацию долга

Французская нефтесервисная компания CGG Group запустила процедуру банкротства, договорившись с кредиторами и владельцами ее облигаций о реструктуризации задолженности.

Соглашение с кредиторами предусматривает обмен долговых обязательств объемом порядка $2 млрд на акции реорганизованной CGG, говорится в сообщении компании.

План реструктуризации операций CGG предусматривает привлечение компанией средств на сумму порядка $500 млн. В частности, компания намерена разместить акции на сумму $125 млн среди собственных акционеров, а также привлечь $375 млн за счет размещения долговых бумаг.

В среду CGG обратилась в суд по банкротствам в Париже, чтобы начать процедуру реструктуризации. 14 подразделений компании обратились в суд за защитой от кредиторов в США в соответствие с 11-й статьей кодекса о банкротстве.

В документах, направленных компанией в суд, отмечается, что она оказалась неспособной платить по долгам в условиях длительного периода низких цен на нефть и природный газ.

Выручка CGG в 2016 году составила порядка $1,195 млрд - это чуть больше трети показателя, отмеченного до начала падения цен на нефть в 2012 году ($3,41 млрд).

CGG, созданная в 1931 году как Compagnie Generale de Geophysique, занимается сейсморазведкой, а также выпускает геофизическое оборудование под брэндом Sercel.