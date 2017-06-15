Число жертв пожара в Лондоне увеличилось до 17 человек

До 17 человек выросло число жертв пожара в многоэтажном жилом доме в Лондоне, передает в четверг Би-би-си.

Ранее сообщалось о 12 погибших.

Спасатели отмечают, что не надеются найти выживших после пожара.

Кроме того, в лондонской полиции сообщили об отсутствии данных, указывающих на то, что пожар произошел в результате теракта.

По последним данным, более 30 человек до сих пор остаются в больницах, 17 из которых находятся в критическом состоянии.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала провести тщательное расследование произошедшего.

Сильный пожар в многоэтажном жилом доме в столице Великобритании произошел накануне.