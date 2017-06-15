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Дальнее зарубежье 15.06.2017 14:28

Число жертв пожара в Лондоне увеличилось до 17 человек

До 17 человек выросло число жертв пожара в многоэтажном жилом доме в Лондоне, передает в четверг Би-би-си.

Ранее сообщалось о 12 погибших.

Спасатели отмечают, что не надеются найти выживших после пожара.

Кроме того, в лондонской полиции сообщили об отсутствии данных, указывающих на то, что пожар произошел в результате теракта.

По последним данным, более 30 человек до сих пор остаются в больницах, 17 из которых находятся в критическом состоянии.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала провести тщательное расследование произошедшего.

Сильный пожар в многоэтажном жилом доме в столице Великобритании произошел накануне.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ПОЖАР, ЖЕРТВЫ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]