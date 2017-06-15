Путин сообщил о рождении второго внука

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что недавно у него родился второй внук и заявил, что не хотел бы, чтобы его внуки выросли "принцами крови".
"Мои дети, несмотря на все те слухи, они живут здесь, в России, в Москве. И внуки у меня есть... Что касается внуков - кто-то в детский сад уже ходит. Понимаете, в чем дело, я не хочу, чтобы они росли какими-то принцами крови, я хочу, чтобы они выросли нормальными людьми", - сказал В.Путин на "прямой линии".
Он сообщил, что недавно у него родился второй внук.
В.Путин заметил, что его дочери занимаются наукой и образованием, "никуда не лезут, ни в какую политику, живут нормальной рядовой жизнью".
По его словам, для того, чтобы его внуки выросли нормальными людьми, им необходимо "обычное рядовое общение в детских коллективах".
"Стоит мне только сейчас сказать возраст, имя, они сразу же будут идентифицированы, их не оставят в покое. И это нанесет ущерб развитию ребенка", - сказал президент РФ.
Минобороны провело тактико-специальные учения с инженерно-саперными подразделениями
Президент Алиев провел встречу с генсеком Межпарламентского союза
ADIF на аукционе рассчитывает продать 2 здания Atrabank, стартовая цена – свыше 3,3 млн манатов
Доллар укрепляется к евро на результатах заседания ФРС, фунт дорожает на новостях от Банка Англии
Газпром обсуждает поставки в Индию, в том числе через своп с Китаем, Ираном
Нефть дешевеет на данных о запасах бензина в США, Brent торгуется у $46,8 за баррель
Президент Алиев выделил 2,5 млн манатов на строительство автодороги в Абшеронском районе
Президент Азербайджана выделил 7,5 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Лянкяране
Гянджа входят в топ-5 древних исторических городов СНГ, популярных у российских туристов
Назарбаев подписал закон о дополнительных требованиях к кандидату в президенты Казахстана
В ЕС есть консенсус по продлению санкций против России - глава МИД Литвы
Эстония откроет в Люксембурге первое в мире виртуальное посольство
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
«Летняя кампания» от Nar – получите 25 минут и 100 Мб интернет-трафика всего за 59 гяпик в день!
В Баку открылась фотовыставка «Православие в событиях и лицах»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»