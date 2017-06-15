Путин сообщил о рождении второго внука

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что недавно у него родился второй внук и заявил, что не хотел бы, чтобы его внуки выросли "принцами крови".

"Мои дети, несмотря на все те слухи, они живут здесь, в России, в Москве. И внуки у меня есть... Что касается внуков - кто-то в детский сад уже ходит. Понимаете, в чем дело, я не хочу, чтобы они росли какими-то принцами крови, я хочу, чтобы они выросли нормальными людьми", - сказал В.Путин на "прямой линии".

Он сообщил, что недавно у него родился второй внук.

В.Путин заметил, что его дочери занимаются наукой и образованием, "никуда не лезут, ни в какую политику, живут нормальной рядовой жизнью".

По его словам, для того, чтобы его внуки выросли нормальными людьми, им необходимо "обычное рядовое общение в детских коллективах".

"Стоит мне только сейчас сказать возраст, имя, они сразу же будут идентифицированы, их не оставят в покое. И это нанесет ущерб развитию ребенка", - сказал президент РФ.