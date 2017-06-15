Режим ЧС введен в 4-х районах Дагестана из-за нашествия саранчи

Власти Дагестана ввели режим чрезвычайной ситуации в четырех районах республики из-за нашествия саранчи, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Режим ЧС введен на территориях Бабаюртовского, Кизлярского, Ногайского и Тарумовского районов республики в связи с массовым распространением саранчовых вредителей", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, указ о введении специального режима подписан главой республики 14 июня. Республиканское правительство принимает срочные меры по локализации и уничтожению саранчовых вредителей.

Как сообщалось ранее, саранча в России, по данным на 8 июня, была обнаружена на 741,3 тыс. га сельхозугодий из обследованных 3,67 млн га. По данным Россельхозцентра, против вредителей обработано 286,1 тыс. га.