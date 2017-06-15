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Регион 15.06.2017 14:34

Режим ЧС введен в 4-х районах Дагестана из-за нашествия саранчи

Власти Дагестана ввели режим чрезвычайной ситуации в четырех районах республики из-за нашествия саранчи, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Режим ЧС введен на территориях Бабаюртовского, Кизлярского, Ногайского и Тарумовского районов республики в связи с массовым распространением саранчовых вредителей", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, указ о введении специального режима подписан главой республики 14 июня. Республиканское правительство принимает срочные меры по локализации и уничтожению саранчовых вредителей.

Как сообщалось ранее, саранча в России, по данным на 8 июня, была обнаружена на 741,3 тыс. га сельхозугодий из обследованных 3,67 млн га. По данным Россельхозцентра, против вредителей обработано 286,1 тыс. га.

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Тэги: РОССИЯ, ДАГЕСТАН, САРАНЧА, ЧС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]