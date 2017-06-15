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Дальнее зарубежье 15.06.2017 14:36

Европарламент лишил Марин Ле Пен депутатского иммунитета

На пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге в четверг европейские депутаты голосованием сняли парламентский иммунитет с лидера французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.

Тем самым Европарламент ответил на требование французских судей, которые подозревают европейского депутата от Франции в том, что она оплачивала европарламентским вознаграждением помощников, на самом деле работавших для партии "Национальный фронт".

М.Ле Пен, ссылаясь на свой депутатский иммунитет, игнорировала повестки французских правоохранительных органов явиться для допроса.

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Тэги: ЕС, ЕВРОПАРЛАМЕНТ, ИММУНИТЕТ, ДЕПУТАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]