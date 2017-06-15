Европарламент лишил Марин Ле Пен депутатского иммунитета

На пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге в четверг европейские депутаты голосованием сняли парламентский иммунитет с лидера французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.

Тем самым Европарламент ответил на требование французских судей, которые подозревают европейского депутата от Франции в том, что она оплачивала европарламентским вознаграждением помощников, на самом деле работавших для партии "Национальный фронт".

М.Ле Пен, ссылаясь на свой депутатский иммунитет, игнорировала повестки французских правоохранительных органов явиться для допроса.