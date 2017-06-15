Минобороны провело тактико-специальные учения с инженерно-саперными подразделениями

В соответствии с планом, утвержденным министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым, проведены тактико-специальные учения инженерно-саперных частей Вооруженных сил, сообщает пресс-служба оборонного ведомства республики.
«В ходе учений были выполнены задачи по приведению подразделений в состояние боевой готовности, их выдвижению в районы сосредоточения и размещению на территории, а также подготовке к инженерному обеспечению наступательных операций», - отмечается в сообщении.
Руководители учений и командование высоко оценили практическую подготовку, умения и навыки личного состава.
Н.Аббасова
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