Минобороны провело тактико-специальные учения с инженерно-саперными подразделениями

В соответствии с планом, утвержденным министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым, проведены тактико-специальные учения инженерно-саперных частей Вооруженных сил, сообщает пресс-служба оборонного ведомства республики.

«В ходе учений были выполнены задачи по приведению подразделений в состояние боевой готовности, их выдвижению в районы сосредоточения и размещению на территории, а также подготовке к инженерному обеспечению наступательных операций», - отмечается в сообщении.

Руководители учений и командование высоко оценили практическую подготовку, умения и навыки личного состава.

Н.Аббасова