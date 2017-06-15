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Внутренняя политика 15.06.2017 14:44

Минобороны провело тактико-специальные учения с инженерно-саперными подразделениями

В соответствии с планом, утвержденным министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым, проведены тактико-специальные учения инженерно-саперных частей Вооруженных сил, сообщает пресс-служба оборонного ведомства республики.

«В ходе учений были выполнены задачи по приведению подразделений в состояние боевой готовности, их выдвижению в районы сосредоточения и размещению на территории, а также подготовке к инженерному обеспечению наступательных операций», - отмечается в сообщении.

Руководители учений и командование высоко оценили практическую подготовку, умения и навыки личного состава.

Н.Аббасова

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]