Mitsubishi UFJ сократит штат сотрудников на 10 тыс.

Японская финансовая группа Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (MUFG) планирует сократить порядка 10 тыс. сотрудников в течение следующего десятилетия, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Сокращения составят порядка 7% глобального штата MUFG, насчитывающего в настоящее время порядка 147 тыс. сотрудников.

В прошлом году президент MUFG Нобуюки Хирано заявил о сокращении 3,5 тыс. рабочих мест в основном - банковском подразделении финансовой группы.

MUFG проводит серьезную реорганизацию операций, закрывая отделения, а также наращивая инвестиции в информационные технологии, как и его конкуренты по всему миру.

Развитие цифровых технологий быстро трансформирует финансовую отрасль и предоставляет возможности для сокращения расходов, необходимые банкам в условиях падения их доходов из-за низких процентных ставок, а также усиления конкуренции.

В мае MUFG обнародовал новую стратегию, заявив о намерении добиться ежегодной экономии на расходах в 120 млрд иен ($1,1 млрд) в течение нескольких лет, в том числе за счет создания цифровых банковских каналов.

Банк имеет 766 отделений в Японии и 75 за рубежом.

Согласно прогнозу MUFG, чистая прибыль в текущем фингоду, завершающемся в марте 2018 года, вырастет впервые за три года - на 2,5%, до 950 млрд иен.