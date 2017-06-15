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Дальнее зарубежье 15.06.2017 18:00

Mitsubishi UFJ сократит штат сотрудников на 10 тыс.

Японская финансовая группа Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (MUFG) планирует сократить порядка 10 тыс. сотрудников в течение следующего десятилетия, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Сокращения составят порядка 7% глобального штата MUFG, насчитывающего в настоящее время порядка 147 тыс. сотрудников.

В прошлом году президент MUFG Нобуюки Хирано заявил о сокращении 3,5 тыс. рабочих мест в основном - банковском подразделении финансовой группы.

MUFG проводит серьезную реорганизацию операций, закрывая отделения, а также наращивая инвестиции в информационные технологии, как и его конкуренты по всему миру.

Развитие цифровых технологий быстро трансформирует финансовую отрасль и предоставляет возможности для сокращения расходов, необходимые банкам в условиях падения их доходов из-за низких процентных ставок, а также усиления конкуренции.

В мае MUFG обнародовал новую стратегию, заявив о намерении добиться ежегодной экономии на расходах в 120 млрд иен ($1,1 млрд) в течение нескольких лет, в том числе за счет создания цифровых банковских каналов.

Банк имеет 766 отделений в Японии и 75 за рубежом.

Согласно прогнозу MUFG, чистая прибыль в текущем фингоду, завершающемся в марте 2018 года, вырастет впервые за три года - на 2,5%, до 950 млрд иен.

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Тэги: ЯПОНИЯ, MUFG, СОКРАЩЕНИЯ, ПЛАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]