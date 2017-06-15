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ТЭК 15.06.2017 14:58

Eni обсуждает изменение контракта с Газпромом, в том числе с использованием газопровода ТАР

Итальянская Eni обсуждает с "Газпромом" (MOEX:GAZP) модернизированный контракт на закупку газа, в том числе с использованием газопровода ТАР, который является одним из вариантов продления газопровода "Турецкий поток" на европейской территории, сообщил директор по хранению и транспортировке газа, вице-президент ENI Массимо Мантовани.

"Мы получаем 20 млрд куб. м российского газа со стороны Австрии, обсуждаем с "Газпромом" поставки в южный сектор Италии", - напомнил М.Мантовани в рамках конференции "Перспективы энергосотрудничества Россия-ЕС. Газовый аспект".

По его словам, сейчас стороны обсуждают модернизационный контракт, в том числе один из вариантов - с использованием газопровода ТАР.

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Тэги: РОССИЯ, ИТАЛИЯ, ГАЗПРОМ, ENI


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]