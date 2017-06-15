Eni обсуждает изменение контракта с Газпромом, в том числе с использованием газопровода ТАР

Итальянская Eni обсуждает с "Газпромом" (MOEX:GAZP) модернизированный контракт на закупку газа, в том числе с использованием газопровода ТАР, который является одним из вариантов продления газопровода "Турецкий поток" на европейской территории, сообщил директор по хранению и транспортировке газа, вице-президент ENI Массимо Мантовани.
"Мы получаем 20 млрд куб. м российского газа со стороны Австрии, обсуждаем с "Газпромом" поставки в южный сектор Италии", - напомнил М.Мантовани в рамках конференции "Перспективы энергосотрудничества Россия-ЕС. Газовый аспект".
По его словам, сейчас стороны обсуждают модернизационный контракт, в том числе один из вариантов - с использованием газопровода ТАР.
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