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Финансы 15.06.2017 15:20

Банк ВТБ будет и далее оказывать VTB Bank (Azerbaijan) необходимую финансовую поддержку

Банк ВТБ оказал ОАО VTB Bank (Azerbaijan) в 2016 году финансовую поддержку на сумму 141,8 млн манатов и при необходимости готов оказать дополнительную поддержку, отмечается в сообщении VTB Bank (Azerbaijan).

«Девальвация национальной валюты оказала сильное влияние на кредитоспособность населения, что, в свою очередь, отразилось на показателях VTB Bank (Azerbaijan) за прошедший год. Однако, дополнительное финансирование головным банком ВТБ в общей сумме свыше 141,8 млн манат подтвердило, что VTB Bank (Azerbaijan) имеет поддержку крупной международной финансовой организации – группы ВТБ. Это позволяет банку удерживать позиции одного из наиболее надежных банков Азербайджана», - отмечается в комментариях банка в связи с рейтинговым действием агентства Moodys.

Moodys накануне понизило рейтинг VTB Bank (Azerbaijan) до caa3 с caa1, сохранило негативный прогноз по рейтингу.

«Банк продолжает двигаться к достижению показателей, предусмотренных стратегией на 2017-2019 годы, работает над повышением качества активов и укреплением капитала и намерен развиваться дальше, фокусируясь на усилении позиций в корпоративном сегменте. Главная цель – стать финансовым партнером для компаний, работающих на азербайджанском и российском рынках. Головной банк ВТБ и далее, при необходимости, будет оказывать поддержку VTB Bank (Azerbaijan)», - отмечается в сообщении.

В ноябре 2008 года Центральный банк Азербайджана одобрил сделку по приобретению российским Внешторгбанком (ВТБ) 51% акций азербайджанского AF-Bank. В структуре акционеров банка 51% акций принадлежат ПАО Банк ВТБ, 48,99% - группе компаний AtaHolding, 0,01% - физическому лицу.

А.Азизов

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Тэги: БАНК, РЕЙТИНГ, КОММЕНТАРИЙ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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