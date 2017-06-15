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Регион 15.06.2017 15:21

Иран обвинил Саудовскую Аравию в спонсировании терроризма

Силы безопасности Ирана ликвидировали двух предполагаемых членов вооруженной группировки и арестовали еще пятерых на юго-востоке страны, сообщают в четверг официальные иранские СМИ.

"Группа из семи террористов, намеревавшихся напасть на воинскую часть в Чехбехаре в провинции Систан и Белуджистан, была обезврежена", - заявил министр разведки Ирана Махмуд Алави.

Он добавил, что еще одну группу террористов безопасности ликвидировали в иранском Курдистане. Он не сообщили о деталях этой операции.

"Саудовская Аравия спонсирует террористические группировки в Иране", - добавил М.Алави.

Ранее на этой неделе глава МИД Ирана Джавад Зариф также обвинил Эр-Рияд в поддержке террористов.

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Тэги: ИРАН, БОЕВИКИ, УНИЧТОЖЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]