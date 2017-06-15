Иран обвинил Саудовскую Аравию в спонсировании терроризма

Силы безопасности Ирана ликвидировали двух предполагаемых членов вооруженной группировки и арестовали еще пятерых на юго-востоке страны, сообщают в четверг официальные иранские СМИ.

"Группа из семи террористов, намеревавшихся напасть на воинскую часть в Чехбехаре в провинции Систан и Белуджистан, была обезврежена", - заявил министр разведки Ирана Махмуд Алави.

Он добавил, что еще одну группу террористов безопасности ликвидировали в иранском Курдистане. Он не сообщили о деталях этой операции.

"Саудовская Аравия спонсирует террористические группировки в Иране", - добавил М.Алави.

Ранее на этой неделе глава МИД Ирана Джавад Зариф также обвинил Эр-Рияд в поддержке террористов.