Трамп критикует СМИ, пишущие о его предполагаемых попытках помешать правосудию

Президент США Дональд Трамп раскритиковал в четверг американские СМИ, передающие информацию о его предполагаемых попытках помешать правосудию.
"Сначала они (СМИ - ИФ) приводили фальшивые данные о сговоре (предвыборного штаба Д.Трампа - ИФ) с Россией, но не нашли никаких доказательств. Так что теперь они занялись фальшивой темой препятствования правосудию. Прелестно", - написал он в "Твиттере".
Ранее газета "Вашингтон пост" сообщила, что по ее данным, спецпрокурор США по расследованию так называемого "российского дела" Роберт Мюллер расследует возможные попытки Д.Трампа помешать правосудию.
Как отмечает издание, "специальный прокурор, который ведет расследование по поводу роли России в выборах 2016 года, допрашивает высокопоставленных сотрудников разведки в рамках расширенного дела, которое теперь включает изучение вопроса о том, пытался ли президент Трамп воспрепятствовать правосудию".
Согласно информации пяти источников газеты, директор Национально разведки Дэн Коутс, глава Агентства национальной безопасности (АНБ) Майк Роджерс и ушедший в отставку заместитель директора АНБ Ричард Леджит согласились провести беседу со следователями Р.Мюллера уже на этой неделе, пишет издание.
"Возможные беседы, запланированные с сотрудниками разведки, показывают, что команда Мюллера активно ищет потенциальных свидетелей внутри и за пределами правительства", - отмечает газета.
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