Казахстан подтверждает планы совместной разработки урановых месторождений на Украине

Украина и Казахстан активно работают над расширением сотрудничества в сфере топливного обеспечения украинских АЭС, сообщил замминистра энергетики Казахстана Бакытжан Джаксалиев в рамках Expo 2017 в Астане.
"В 2016 году стороны согласились возобновить работы по изучению вопроса добычи урана на базе украинский урановых месторождений песчаникового типа. Создана совместная группа, подписаны соответствующие программы по освоению этих месторождений", - сказал Б.Джаксалиев.
Он добавил, что для удовлетворения потребностей АЭС Украины в топливе прорабатывается вопрос организации совместного предприятия по производству тепловыделяющих сборок на территории Казахстана.
"Данный переговорный процесс ведется между национальной компанией "Казатомпром" и госкомпанией "Ядерное топливо", - уточнил замминистра.
Из других проектов в энергетике Б.Джаксалиев выделил совместно реализованный проект по строительству ветряной электростанции мощностью 45 МВт в Ерейментау, в 45 км от Астаны.
Как сообщалось, летом 2016 года министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик сообщил о достигнутой договоренности между Киевом и Астаной о создании совместного предприятия для добычи урана в обеих странах.
"Казахстан имеет наилучшие технологии выщелачивания в мире по добыче урана. Договорились, что они создают СП и начинают работать на наших месторождениях. (. . .) Они отдают в СП одно месторождение на территории Казахстана", - сказал И.Насалик.
В то же время глава правления "Казатомпрома" Аскар Жумагалиев в середине сентября уточнил, что речь шла об ознакомительной встрече по вопросу сотрудничества в добыче урана, а никаких соглашений пока нет. "На самом деле, еще слишком рано говорить о каких-либо соглашениях. (. . .) Мы выслушали предложения украинской стороны и представили наши", - отметил топ-менеджер.
По его словам, в ходе летней встречи сторон поднимался вопрос создания завода по производству тепловыделяющих сборок на территории Казахстана. Что касается добычи урана на территории Украины, Казахстан предложил стране использовать его технологию мобильных установок для разработки месторождений.
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