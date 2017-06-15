Кризис вокруг Катара спровоцировал вооруженные столкновения в рядах Свободной сирийской армии - турецкие СМИ

Вооруженные столкновения произошли в городе Эль-Баб на севере Сирии между подразделениями оппозиционной коалиции Свободная сирийская армия (ССА).
Напряженность в ССА обострились после недавнего разрыва дипотношений с Катаром ряда ближневосточных стран, сообщила в четверг газета "Хюрриет" со ссылкой на информационную записку правительства Турции.
Эль-Баб в ноябре 2013 года был захвачен боевиками "Исламского государства" (ИГИЛ - террористическая организация, запрещенная в РФ). В феврале 2017 года формирования ССА при поддержке турецкой армии освободили город от террористов и взяли его под свой контроль.
"Столкновения в Эль-Бабе интенсифицировались с началом катарского кризиса", - говорится в правительственной записке.
"Данные о погибших и пострадавших поступают противоречивые. Но, по полученной турецкими властями достоверной информации, вооруженные стычки внутри ССА унесли жизни 33 человек, 55 получили ранения", - отмечается в документе.
В нем поясняется, что раскол в рядах ССА был спровоцирован опасениями по поводу нехватки "источников финансирования" из-за ситуации вокруг Катара.
"Есть опасения, что с катарским кризисом поток денег иссякнет и курды и правящий режим будут укреплять и расширять свои позиции в Сирии, станут играть более серьезную роль в будущем страны", - говорится в правительственной записке.
В ней отмечается, что, по некоторым данным, группа из 60-70 оппозиционеров, включая предводителей группировки "Дивизия Султан Мурад" уже перешли на сторону правительственных сил и что в ближайшие время их примеру могут последовать десятки оппозиционных групп.
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