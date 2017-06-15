Россия не считает Америку врагом - Путин

Россия заинтересована в нормализации отношений с США, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин.

"Я вам могу сказать, как сегодняшний глава российского государства, я знаю настроения наших людей - мы не считаем Америку своим врагом", - сказал В.Путин в ходе "прямой линии", отвечая на вопрос телезрителя из США.

Он напомнил, что РФ и США "дважды в истории, когда нам было особенно трудно, объединяли свои усилия - в двух мировых войнах были союзниками". "То, что сейчас развивается русофобия в США - мы это видим, мы считаем, что это результат, прежде всего, обостряющейся внутриполитической борьбы", - отметил президент РФ.

Отвечая на вопрос о том, в каких областях Россия и США могли бы сотрудничать, В.Путин сказал: "Это, прежде всего, контроль за нераспространением оружия массового уничтожения: мы крупнейшие ядерные державы, это само собой разумеется".

"Это касается не только северокорейской проблемы, но и других регионов", - подчеркнул президент в ходе "Прямой линии" в четверг.

"Второе - это борьба с бедностью, борьба с негативным влиянием на экологию и так далее, хотя мы знаем позицию действующей администрации по поводу Парижских соглашений, но президент Трамп не отказывается от дискуссии на эту тему. И, кстати говоря, начать сейчас с ним, с администрацией ругаться, обмениваться колкостями, обижать друг друга, оскорблять - это самый плохой путь, потому что тогда мы вообще ни о чем не говоримся, а без Соединенных Штатов о чем-то договариваться в этой сфере бессмысленно, потому что США - один из крупнейших эмитентов", - сказал глава государства.

"Мы должны вместе работать над борьбой с бедностью в мире, потому что мы сейчас говорим о том, что у нас повысился процент людей с минимальными доходами, но в мире это вообще катастрофа во многих регионах, это один из источников радикализма и терроризма... Нам вместе нужно решить, что с этим делать, так же как и с другими партнерами - с Китаем, с Индией, с Европой", - добавил он.

"Кстати говоря, вместе с Соединенными Штатами работали над решением иранской ядерной проблемы, но все-таки договорились ведь. Значит, есть позитивные примеры нашего сотрудничества. Бывшая администрация напрямую признавала нашу существенную роль в разрешении этой проблемы, значит, можем мы договариваться, значит можем вместе работать. Конечно, можем", - заключил В.Путин.