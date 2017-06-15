Итальянская Eni не исключает для себя возможности стать акционером "Турецкого потока", сообщил журналистам директор по хранению и транспортировке газа, вице-президент ENI Массимо Мантовани.
Он отметил, что сейчас "Газпром" (MOEX:GAZP) и Eni обсуждают изменение условий контракта по поставкам газа, который в настоящее время итальянская компания получает со стороны Австрии по газопроводу TAG, и возможные поставки через южный коридор.
По его словам, стороны обсуждают изменение всех аспектов контракта: гибкость, цену и прочее. Целью Eni является снижение цены закупок российского газа.
"Мы знаем, что "Газпром" изучает несколько вариантов для южного сектора (транспортировки газа на юго-восток Европы - ИФ): Poseidon, TAP, "Южный Поток", - сказал М.Мантовани.
Он отметил, что Eni будет выбирать лучшее решение между поставками по текущему маршруту, по TAG и южными маршрутами.
Отвечая на вопрос о потенциальной готовности Eni стать акционером "Турецкого потока", М.Мантовани сказал: "Мы обсуждаем с "Газпромом" общие рамки сотрудничества, и пока дискуссии не закончились, мы не можем сказать, будет это или нет. Мы обсуждаем несколько вопросов: от южного сектора (поставок - ИФ) до газового контракта".
"В конце концов, это (становление Eni акционером "Турецкого потока - ИФ) может быть, но сейчас мы должны посмотреть на всю картину переговоров. Пока у нас нет полной картины, мы не фокусируемся на конкретных вещах. Мы не исключаем ничего, но ни о чем еще не договорились", - сказал он.
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