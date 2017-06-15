В детском саду в Китае прогремел взрыв

В здании детского сада на востоке Китая прогремел взрыв, сообщили в четверг государственные СМИ КНР.
Представители местной полиции сообщили, что ведут расследование, но пока не могут предоставить информацию о жертвах или пострадавших.
При этом в местных СМИ появились фотографии с места событий и неподтвержденная властями информация о жертвах. Их число пока не уточняется.
Согласно данным полиции, взрыв прогремел в городе Фэнсянь в провинции Цзянсу около пяти часов вечера по местному времени.
Причины взрыва пока не известны.
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