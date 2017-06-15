Нефть дешевеет на данных о запасах бензина в США, Brent торгуется у $46,8 за баррель

Нефть эталонных марок продолжает дешеветь в четверг после резкого падения в среду на данных о росте запасов бензина в США по итогам прошлой недели.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:28 снизилась на $0,22 (0,47%) - до $46,78 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,28 (0,63) - до $44,45 за баррель.

Накануне обе марки подешевели более чем на 3,5%, до минимумов с ноября после публикации еженедельного отчета Минэнерго США, указавшего на рост запасов бензина за прошлую неделю на 2,1 млн баррелей, дистиллятов - на 328 тыс. баррелей.

Между тем запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 1,66 млн баррелей вместо ожидавшегося экспертами снижения на 2-3 млн баррелей.

С начала июня нефть подешевела на 8% на опасениях, что рост добычи в США сведет на нет усилия ОПЕК по сокращению излишка предложения на топливном рынке.

Отчасти такие опасения подтвердил последний прогноз Международного энергетического агентства, согласно которому производство нефти за пределами ОПЕК, главным образом в США, вырастет в 2018 году на 1,5 млн баррелей в сутки (б/с), тогда как глобальный спрос на нефть повысится лишь на 1,4 млн б/с.

Тем временем эксперт нефтяного рынка Гэри Росс из консалтингового агентства PIRA Energy, входящего в группу S&P Global Platts, накануне отметил, что ОПЕК нужно было не просто продлить соглашение о сокращении добычи до марта 2018 года, а урезать добычу еще на 1 млн баррелей в сутки сроком на три месяца для того, чтобы ускорить сокращение мировых запасов топлива.

По его словам, летние месяцы идеально подходят для этого, поскольку спрос со стороны НПЗ на нефть летом повышается, и снижение запасов было бы более выраженным.