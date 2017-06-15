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Дальнее зарубежье 15.06.2017 16:00

Среди стран ЕС дороже всего жить в Дании, дешевле всего - в Болгарии - Евростат

Среди 28 стран Европейского Союза Дания является самой дорогой для проживания страной, самой дешевой - Болгария; ближе всего к среднему для 28 государств ЕС показателю находятся уровни цен в Италии и Германии, свидетельствуют данные Статистического управления Евросоюза (Евростат).

Обобщив исследования, проводившиеся на протяжении 2016 года, Евростат вновь подтвердил, что между отдельными странами и регионами ЕС уже который год сохраняется большой разброс цен.

Так, если средний для ЕС показатель принять за 100%, то в Дании уровень цен составляет 139%, в Ирландии - 125%, в Швеции - 124%. При этом в Польше потребительская корзина стоит лишь 53% от среднеевропейского показателя, в Румынии - 52%, а в Болгарии - всего 48%.

Самые высокие цены на продукты питания в Дании, самые низкие - в Польше и Румынии.

Самый низкий уровень цен в 2016 году на алкогольные напитки и табак зарегистрирован в Болгарии (56% от среднего), в Венгрии (67%), Польше (68%) и Румынии (69%). Самые дорогие напитки и сигареты продавались в Ирландии (175%) и Великобритании (162%).

Отдыхать дешевле всего в Болгарии, Румынии и Чехии. А наиболее дорогие отели и рестораны в Дании и Швеции. Покупать автомобили выгоднее всего в Чехии и Словакии. Самые дорогие машины продаются в Дании.

Евростат отмечает меньший разброс цен на электронику (от 86% в Польше до 115% в Дании), а также на одежду (от 81% в Болгарии до 136% в Швеции).

Евростат проанализировал также показатели некоторых государств, не входящих в ЕС. Самыми дорогими странами континента, причем с большим отрывом, являются Норвегия (140%), Исландия (147%) и Швейцария (161%).

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Тэги: ЕВРОПА, ЦЕНЫ, ЕВРОСТАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]