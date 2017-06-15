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Макроэкономика 15.06.2017 17:20

Система tax free заработает в РФ с 1 октября - Медведев

Внедрение в России системы tax free с 1 октября 2017 года, потребует в этом году расходов в размере 260 млн рублей, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Мы обсудим поправки в налоговый кодекс, которые необходимы для внедрения в нашей старение системы tax free. У нас система заработает с 1 октября этого года. Иностранцы, которые будут покидать нашу страну смогут возвращать налог на добавленную стоимость с купленных у здесь товаров", - сказал Д.Медведев на заседании правительства.

По его словам, сейчас речь идёт о 18 процентах за минусом процента компании, которая будет оператором этой системы.

"Естественно речь идёт о жителях тех государств, которые не входят в евразийский экономический союз. Такое нововведение потребует и дополнительных расходов, в этом году приблизительно 260 млн рублей, но рассчитываем, что в будущем оно себя окупит за счёт роста розничного товарооборота", - сказал премьер.

Правительство на заседании в четверг рассмотрит поправки в Налоговый кодекс, вводящие систему компенсации НДС иностранным гражданам при вывозе приобретённых в России товаров.

На прошлой неделе глава Федеральной таможенной службы Владимир Булавин говорил, что на первом этапе в механизме tax free примут участие все аэропорты московского авиаузла, а также аэропорты Сочи и Петербурга. "Пока мы оцениваем, что нам нужно около 14 пунктов для отметок, в дальнейшем это количество может увеличиться", - сообщил он.

Минфин рассчитывает на принятие документа Госдумой в весеннюю сессию и запуск пилотного проекта с 1 октября 2017 года, говорил в марте руководитель департамента налоговой и таможенной политики ведомства Алексей Сазанов.

Иностранные граждане получат право на компенсацию уплаченной суммы НДС, если в течение одного дня приобретены товары на сумму более 10 тыс. рублей, отмечал он.

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Тэги: РОССИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ИНОСТРАНЦЫ, НДС


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