Газпром обсуждает поставки в Индию, в том числе через своп с Китаем, Ираном

"Газпром" (MOEX: GAZP) обсуждает поставки газа в Индию, в том числе с использованием разменных операций с участием Китая, Ирана, заявил на брифинге в рамках конференции "Российского газового общества" "Перспективы энергетического сотрудничества Россия - ЕС. Газовый аспект" зампред правления ПАО "Газпром" Александр Медведев.
"Мы обсуждаем более масштабные проекты организации поставок газа в Индию, в том числе с использованием разменных операций с участием России, Китая, Ирана", - сказал он.
В октябре 2016 года "Газпром" подписал с Engineers India Ltd меморандум о совместном исследовании маршрутов поставок трубопроводного газа из России и других стран в Индию. В рамках этой работы ООО "Газпром проектирование" готовит анализ вариантов поставок газа из РФ и из третьих стран в Индию. В рамках исследования в качестве предполагаемых транзитеров рассматриваются почти все соседи Индии и сопряженные с ними страны: Монголия, Китай, Бангладеш, Мьянма, Индия, Оман, Пакистан, Иран, Афганистан, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан. Сообщалось, что российские компании прорабатывают возможность прокладки морского трубопровода Иран-Пакистан-Индия; участии в проекте Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия.
Индия, согласно статистическому справочнику BP, в 2016 году потребила 50,1 млрд куб. м природного газа, обеспечив себя собственной добычей лишь на 27,6 млрд куб. м - оставшиеся 22,5 млрд куб. м были импортированы в сжиженном виде - главным образом из Катара и Нигерии, Экваториальной Гвинеи и Австралии.
Минобороны провело тактико-специальные учения с инженерно-саперными подразделениями
Президент Алиев провел встречу с генсеком Межпарламентского союза
ADIF на аукционе рассчитывает продать 2 здания Atrabank, стартовая цена – свыше 3,3 млн манатов
Путин сообщил о рождении второго внука
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 3 и пострадали 6 человек – МВД
Президент Алиев выделил 2,5 млн манатов на строительство автодороги в Абшеронском районе
Президент Азербайджана выделил 7,5 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Лянкяране
Гянджа входят в топ-5 древних исторических городов СНГ, популярных у российских туристов
Назарбаев подписал закон о дополнительных требованиях к кандидату в президенты Казахстана
В ЕС есть консенсус по продлению санкций против России - глава МИД Литвы
Эстония откроет в Люксембурге первое в мире виртуальное посольство
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
«Летняя кампания» от Nar – получите 25 минут и 100 Мб интернет-трафика всего за 59 гяпик в день!
В Баку открылась фотовыставка «Православие в событиях и лицах»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»