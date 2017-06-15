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ТЭК 15.06.2017 16:09

Газпром обсуждает поставки в Индию, в том числе через своп с Китаем, Ираном

"Газпром" (MOEX: GAZP) обсуждает поставки газа в Индию, в том числе с использованием разменных операций с участием Китая, Ирана, заявил на брифинге в рамках конференции "Российского газового общества" "Перспективы энергетического сотрудничества Россия - ЕС. Газовый аспект" зампред правления ПАО "Газпром" Александр Медведев.

"Мы обсуждаем более масштабные проекты организации поставок газа в Индию, в том числе с использованием разменных операций с участием России, Китая, Ирана", - сказал он.

В октябре 2016 года "Газпром" подписал с Engineers India Ltd меморандум о совместном исследовании маршрутов поставок трубопроводного газа из России и других стран в Индию. В рамках этой работы ООО "Газпром проектирование" готовит анализ вариантов поставок газа из РФ и из третьих стран в Индию. В рамках исследования в качестве предполагаемых транзитеров рассматриваются почти все соседи Индии и сопряженные с ними страны: Монголия, Китай, Бангладеш, Мьянма, Индия, Оман, Пакистан, Иран, Афганистан, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан. Сообщалось, что российские компании прорабатывают возможность прокладки морского трубопровода Иран-Пакистан-Индия; участии в проекте Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия.

Индия, согласно статистическому справочнику BP, в 2016 году потребила 50,1 млрд куб. м природного газа, обеспечив себя собственной добычей лишь на 27,6 млрд куб. м - оставшиеся 22,5 млрд куб. м были импортированы в сжиженном виде - главным образом из Катара и Нигерии, Экваториальной Гвинеи и Австралии.

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Тэги: РОССИЯ, ИНДИЯ, ИРАН, ГАЗПРОМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]