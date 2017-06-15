Советник спецпосланника ООН по Сирии надеется, что в зонах деэскалации будет проще оказывать гуманитарную помощь

Процесс создания в Сирии зон деэскалации в ряде случаев дает положительные результаты, заявил в четверг советник спецпосланника ООН по Сирии Ян Эгеланн.

"В случаях с Идлибом и Восточной Гутой (близ Дамаска - ИФ) после переговоров в Астане де-факто произошла деэскалация", - сказал он журналистам в Женеве.

При этом он подчеркнул, что в других случаях существенной деэскалации не наблюдается.

По словам Э.Эгеланна в дальнейшем было бы важно добиться того, чтобы на территории создаваемых зон "проводилась бы не только деэскалация, но и обеспечивался свободный доступ к гуманитарной помощи".

"Сейчас Россия, Иран и Турция работают над тем, чтобы точно определить территорию зон деэскалации", - отметил он.