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Дальнее зарубежье 15.06.2017 16:30

Советник спецпосланника ООН по Сирии надеется, что в зонах деэскалации будет проще оказывать гуманитарную помощь

Процесс создания в Сирии зон деэскалации в ряде случаев дает положительные результаты, заявил в четверг советник спецпосланника ООН по Сирии Ян Эгеланн.

"В случаях с Идлибом и Восточной Гутой (близ Дамаска - ИФ) после переговоров в Астане де-факто произошла деэскалация", - сказал он журналистам в Женеве.

При этом он подчеркнул, что в других случаях существенной деэскалации не наблюдается.

По словам Э.Эгеланна в дальнейшем было бы важно добиться того, чтобы на территории создаваемых зон "проводилась бы не только деэскалация, но и обеспечивался свободный доступ к гуманитарной помощи".

"Сейчас Россия, Иран и Турция работают над тем, чтобы точно определить территорию зон деэскалации", - отметил он.

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Тэги: ООН, СИРИЯ, ДЕЭСКАЛАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]