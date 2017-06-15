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Регион 15.06.2017 18:30

В России предложено лечить детей от компьютерной игромании в специальных центрах

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила создать в России центры по лечению детей от игромании.

"Назрела острая необходимость создания центра по лечению детей от игромании. Дети уходят из реального в виртуальный мир. Интернет, кроме позитива, несёт в себе и зло, и мы должны продумать реальные рычаги противодействия", - написала Т.Москалькова в своем "Инстаграме" в четверг.

Она отметила, что в ходе конференции "Защита детей в трудной жизненной ситуации. Профилактика семейного неблагополучия", которая проходит в Москве в четверг, выступила с рядом других предложений по защите и поддержке семей.

В частности, Т.Москалькова предлагает расширить возможности использования материнского капитала, в том числе на лечение детей и на платное обучение.

По мнению омбудсмена, также необходимо ввести ограничения на сокращение бюджетных мест в вузах.

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Тэги: РОССИЯ, ДЕТИ, ИГРОМАНИЯ, ЛЕЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]