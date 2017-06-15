Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7023 EUR   1.9092 RUR   0.0299 GBR   2.1701 TRY   0.4836

Цена на нефть

    $/bbl WTI   46.08 Brent   48.29

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 29° Завтра 19° 27° 17 Июн 16° 22° 18 Июн 18° 24°

Финансы 15.06.2017 16:23

Доллар укрепляется к евро на результатах заседания ФРС, фунт дорожает на новостях от Банка Англии

Курс доллара США в четверг активно повышается по отношению к евро и иене, фунт стерлингов растет к большинству мировых валют на результатах заседаний Федеральной резервной системы (ФРС) и Банка Англии.

Евро в 16:15 15 июня стоил $1,1168 по сравнению с $1,1219 на закрытие торгов в Нью-Йорке в среду.

Курс доллара к японской нацвалюте поднялся до 110,10 иены со 109,58 иены накануне, евро к иене практически не меняется - 122,96 иены против 122,91 в среду.

Федрезерв по итогам заседания 13-14 июня принял решение повысить целевой диапазон процентной ставки по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов - до 1-1,25% годовых, говорится в коммюнике по результатам июньского заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC). Решение FOMC совпало с ожиданиями подавляющего большинства экономистов и участников рынка.

Кроме того, Федрезерв планирует начать сокращение активов на балансе, объем которых после стимулирующих программ достиг $4,5 трлн, уже в этом году.

ФРС дала понять, что по-прежнему рассчитывает на еще одно, третье, повышение ставки в 2017 году и сохраняет планы подъема ставки в 2018 году. Это застало врасплох многих инвесторов, полагавших, что американский ЦБ замедлит темпы подъема ставки в связи с сохранением слабой инфляции.

Тем временем Банк Англии на завершившемся в четверг заседании не стал менять курс ДКП, оставив ставку на уровне 0,25% и объем выкупа активов на уровне 435 млрд фунтов ($554 млрд). При этом сразу три члена Комитета по денежно-кредитной политике (MPC) из восьми выступили за немедленное повышение ставки, чего не наблюдалось с 2011 года.

"Фунт дорожает, но не так сильно, как можно было ожидать, - отметил аналитик Oanda Крейг Элрем. - Трейдеры не намерены чрезмерно реагировать на итоги заседания, и у них есть на то причины".

В частности, одна из проголосовавших за повышение ставки членов MPC, Кристин Форбс, покинет руководство Банка Англии после прошедшего заседания.

Курс фунта к евро растет на 0,4%, до 89,566 пенса за евро, тогда как к доллару британская валюта дешевеет на 0,1%, до $1,2735 за фунт, тогда как раньше рост доходил до 0,3%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, ВАЛЮТА, ТОРГИ


Похожие новости


Трамп снова уронил доллар, аналитики не верят в скорое возобновление роста Евро дорожает к доллару во вторник, фунт падает Доллар дешевеет к евро, стабилен к иене Евро взлетел к доллару США до максимума за 5 месяцев из-за выборов во Франции Фунт подорожал до максимума за 2 месяца на новостях о предстоящих выборах в Британии Доллар продолжает подъем на заявлениях глав ФРБ Бостона и Сан-Франциско

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]