Доллар укрепляется к евро на результатах заседания ФРС, фунт дорожает на новостях от Банка Англии

Курс доллара США в четверг активно повышается по отношению к евро и иене, фунт стерлингов растет к большинству мировых валют на результатах заседаний Федеральной резервной системы (ФРС) и Банка Англии.

Евро в 16:15 15 июня стоил $1,1168 по сравнению с $1,1219 на закрытие торгов в Нью-Йорке в среду.

Курс доллара к японской нацвалюте поднялся до 110,10 иены со 109,58 иены накануне, евро к иене практически не меняется - 122,96 иены против 122,91 в среду.

Федрезерв по итогам заседания 13-14 июня принял решение повысить целевой диапазон процентной ставки по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов - до 1-1,25% годовых, говорится в коммюнике по результатам июньского заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC). Решение FOMC совпало с ожиданиями подавляющего большинства экономистов и участников рынка.

Кроме того, Федрезерв планирует начать сокращение активов на балансе, объем которых после стимулирующих программ достиг $4,5 трлн, уже в этом году.

ФРС дала понять, что по-прежнему рассчитывает на еще одно, третье, повышение ставки в 2017 году и сохраняет планы подъема ставки в 2018 году. Это застало врасплох многих инвесторов, полагавших, что американский ЦБ замедлит темпы подъема ставки в связи с сохранением слабой инфляции.

Тем временем Банк Англии на завершившемся в четверг заседании не стал менять курс ДКП, оставив ставку на уровне 0,25% и объем выкупа активов на уровне 435 млрд фунтов ($554 млрд). При этом сразу три члена Комитета по денежно-кредитной политике (MPC) из восьми выступили за немедленное повышение ставки, чего не наблюдалось с 2011 года.

"Фунт дорожает, но не так сильно, как можно было ожидать, - отметил аналитик Oanda Крейг Элрем. - Трейдеры не намерены чрезмерно реагировать на итоги заседания, и у них есть на то причины".

В частности, одна из проголосовавших за повышение ставки членов MPC, Кристин Форбс, покинет руководство Банка Англии после прошедшего заседания.

Курс фунта к евро растет на 0,4%, до 89,566 пенса за евро, тогда как к доллару британская валюта дешевеет на 0,1%, до $1,2735 за фунт, тогда как раньше рост доходил до 0,3%.