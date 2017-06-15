Не менее 7 человек погибли, более 60 пострадали при взрыве на востоке Китая - СМИ

Не менее семь человек погибли и 66 пострадали при взрыве в здании детского сада на востоке Китая, сообщили в четверг местные СМИ.

Эта информация пока не подтверждена властями.

Представители местной полиции сообщили, что ведут расследование, но пока не могут предоставить подробную информацию о жертвах или пострадавших.

Ранее в китайских СМИ появились фотографии с места событий. Очевидцы сообщили, что десятки человек, среди которых женщины и дети, лежали на земле перед входом в здание образовательного учреждения.

Согласно данным полиции, взрыв прогремел в городе Фэнсянь в провинции Цзянсу около пяти часов вечера по местному времени.

Причины взрыва пока не известны.