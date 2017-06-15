В ЕС есть консенсус по продлению санкций против России - глава МИД Литвы

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что страны - члены Европейского Союза достигли консенсуса в вопросе продления санкций против РФ.
"Мы на самом деле обсуждали этот вопрос и не однажды, и, конечно, у нас есть полный консенсус о продлении санкций в том виде, в котором они существуют: экономические санкции, индивидуальные санкции, санкции касательно Крыма", - сказал Л.Линкявичюс в четверг в Киеве совместном брифинге с главами МИД Украины и Швеции.
Глава МИД Литвы отметил, что отдельной встречи по теме продления санкций не было, но имел место обмен мнениями, по результатам которого он может утверждать, что в опросе продления санкций против РФ имеется консенсус.
В свою очередь, министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрём отметила, что Швеция, как и Литва, остается сторонником усиления санкций против РФ из-за невыполнения последней минских соглашений.
"Я не думаю, что сейчас реалистично в краткосрочной перспективе получить согласие от всех стран-членов по поводу усиления этих санкций. Литва и Швеция - мы на передовой того, чтобы это сделать. Мы "за", - сказала М.Вальстрём на совместном брифинге.
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