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Дальнее зарубежье 15.06.2017 16:50

В ЕС есть консенсус по продлению санкций против России - глава МИД Литвы

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что страны - члены Европейского Союза достигли консенсуса в вопросе продления санкций против РФ.

"Мы на самом деле обсуждали этот вопрос и не однажды, и, конечно, у нас есть полный консенсус о продлении санкций в том виде, в котором они существуют: экономические санкции, индивидуальные санкции, санкции касательно Крыма", - сказал Л.Линкявичюс в четверг в Киеве совместном брифинге с главами МИД Украины и Швеции.

Глава МИД Литвы отметил, что отдельной встречи по теме продления санкций не было, но имел место обмен мнениями, по результатам которого он может утверждать, что в опросе продления санкций против РФ имеется консенсус.

В свою очередь, министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрём отметила, что Швеция, как и Литва, остается сторонником усиления санкций против РФ из-за невыполнения последней минских соглашений.

"Я не думаю, что сейчас реалистично в краткосрочной перспективе получить согласие от всех стран-членов по поводу усиления этих санкций. Литва и Швеция - мы на передовой того, чтобы это сделать. Мы "за", - сказала М.Вальстрём на совместном брифинге.

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, САНКЦИИ, УКРАИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]