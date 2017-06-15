Стратегический бомбардировщик ВКС РФ Ту-160 совершил полеты над Балтикой - ВВС Финляндии

Российский стратегический бомбардировщик Ту-160 вместе с другими самолетами ВКС РФ совершили полеты над акваторией Балтийского моря, сообщили в четверг ВВС Финляндии, публикующие на своем сайте фотографии российских самолетов, сделанные с борта финского истребителя F/A-18.

Согласно сообщению, в полетах, осуществлявшихся в четверг и в среду над международными водами Финского залива и Балтики, помимо Ту-160 были задействованы самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50, разведывательный самолет Ил-22, а также истребители Су-27 и бомбардировщики Су-24.

На их идентификацию и сопровождение вблизи финского воздушного пространства поднимались истребители ВВС Финляндии F/A-18.

"В последние дни наблюдается повышенный уровень активности в осуществлении полетов военных самолетов над международными водами Финского залива и Балтийского моря вблизи финского воздушного пространства, - говорится в сообщении. - Финские ВВС направили свои многоцелевые истребители F/A-18 для идентификации и фотографирования российских военных самолетов, зафиксированных в международном воздушном пространстве вблизи финского воздушного пространства".