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Дальнее зарубежье 15.06.2017 17:35

Стратегический бомбардировщик ВКС РФ Ту-160 совершил полеты над Балтикой - ВВС Финляндии

Российский стратегический бомбардировщик Ту-160 вместе с другими самолетами ВКС РФ совершили полеты над акваторией Балтийского моря, сообщили в четверг ВВС Финляндии, публикующие на своем сайте фотографии российских самолетов, сделанные с борта финского истребителя F/A-18.

Согласно сообщению, в полетах, осуществлявшихся в четверг и в среду над международными водами Финского залива и Балтики, помимо Ту-160 были задействованы самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50, разведывательный самолет Ил-22, а также истребители Су-27 и бомбардировщики Су-24.

На их идентификацию и сопровождение вблизи финского воздушного пространства поднимались истребители ВВС Финляндии F/A-18.

"В последние дни наблюдается повышенный уровень активности в осуществлении полетов военных самолетов над международными водами Финского залива и Балтийского моря вблизи финского воздушного пространства, - говорится в сообщении. - Финские ВВС направили свои многоцелевые истребители F/A-18 для идентификации и фотографирования российских военных самолетов, зафиксированных в международном воздушном пространстве вблизи финского воздушного пространства".

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Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, РОССИЯ, САМОЛЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]