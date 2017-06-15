Путин считает возможным объединить усилия в рамках ЕврАзЭС и в рамках китайской инициативы Шелкового пути

Президент РФ Владимир Путин назвал прошедший в мае в Китае форум "Один пояс - один путь" удачным и выразил надежду, что он положит начало новому этапу сотрудничества ЕврАзЭС и китайского проекта.
"Я считаю, что такое мероприятие является пока уникальным. Это инициатива председателя КНР - нашего большого и моего личного друга Си Цзиньпина. Оно прошло удачно. Это крупное, удачное мероприятие", - сказал он журналистам по итогам "Прямой линии".
Глава российского государства заявил, что рассчитывает на то, что этот форум положил начало новому этапу сотрудничества в Евразии и за ее пределами.
"Главное, что мы должны сделать, это объединить наши усилия в рамках Евразийского экономического союза и в рамках китайской инициативы Шелкового пути. Можно ли это сделать? Уверен, что можно", - отметил он.
В частности, российский лидер заметил, что в сфере экономики у сторон много совпадающих целей и взаимодополняющих возможностей.
"Поэтому нет никакого сомнения, что мы будем работать вместе, и эта работа будет эффективной, принесет пользу как китайскому, так и российскому народу, но не только нам, а будет влиять на глобальную конъюнктуру", - сказал В.Путин.
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