Австралия начинает поставки ядерного топлива на Украину

Соглашение между Австралией и Украиной о сотрудничестве в сфере использования ядерной энергии в мирных целях вступило в силу с 15 июня, сообщила пресс-служба украинского правительства.

"Нотой посольства Австралии в Украине от 15 июня №44/17 украинская сторона проинформирована о завершении Австралией внутренних процедур, необходимых для вступления соглашения в силу", - говорится в сообщении.

Соглашение было подписано 31 марта 2016 года в Вашингтоне.

По оценкам посла Украины в Австралии, эта страна может покрывать до 30% потребностей украинской энергетики в ядерном топливе.