Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 выполнили полеты над нейтральными водами Балтики - Минобороны РФ

Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 в четверг выполнили полеты над нейтральными водами Балтийского моря, на отдельных участках их сопровождали иностранные истребители, сообщили в министерстве обороны России.
"Самолеты дальней авиации по маршруту следования сопровождались истребителями Су-27 Западного военного округа, а также самолетом дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 военно-транспортной авиации", - сообщили в военном ведомстве РФ.
В Минобороны РФ заявили, что полеты российских ракетоносцев Ту-160 над нейтральными водами акватории Балтийского моря были плановыми, российские самолеты не нарушили границ других государств.
"На отдельных этапах маршрута полета российские стратегические ракетоносцы сопровождались самолетами F-16 ВВС Дании, F-18 ВВС Финляндии, JAS-39 ВВС Швеции", - заявили в Минобороны РФ.
"Летчики дальней авиации, согласно утвержденному плану, регулярно выполняют полеты над нейтральными водами акваторий Атлантики, Арктики, Черного моря, Тихого океана как с базовых, так и с оперативных аэродромов. Все полеты самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств", - сказали в военном в ведомстве.
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