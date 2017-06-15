Газпром: возможные новые санкции США нацелены поддержать экспорт американского СПГ в Европу

Новые потенциальные санкции США в отношении проектов новых экспортных трубопроводов из России - это часть конкурентной борьбы для поддержки поставок СПГ из Соединенных Штатов в Европу, прокомментировал журналистам зампред правления "Газпрома" (MOEX:GAZP) Александр Медведев.

"Что касается введения санкций, не скрывают, что это способ конкурентной борьбы, чтобы обеспечить поставки американского СПГ в Европу. Но из-под палки же не будут поставлять СПГ себе в убыток", - сказал он.

"Будем надеяться что все-таки, во-первых этот закон еще не прошел, без подписи президента он не может стать законом. Видимо, решили проверить господина Трампа на вшивость. И это после того, как больше всего компаний на Питерском форуме было из США", - также заметил А.Медведев.

Как сообщалось, в среду сенат США одобрил законопроект, который дает президенту США право вводить санкции в отношении того, кто разово инвестировал от $1 млн в строительство Россией экспортных трубопроводов или предоставил для этих целей оборудование (в том числе в лизинг), технологии и услуги. Предельная сумма для таких транзакций в течение года - $5 млн. В законопроекте о дополнительных санкциях есть отдельный параграф про "Северный поток 2". В нем сказано, что США будут продолжать препятствовать реализации проекта "из-за его губительных последствий для энергетической безопасности ЕС, развития газового рынка в Центральной и Восточной Европе и энергетических реформ на Украине". Также США намерены помогать Украине и своим союзникам и партнерам в Европе "снижать зависимость от российских энергоресурсов, в особенности природного газа, который используется правительством РФ в качестве оружия, чтобы запугивать другие страны и влиять на них".