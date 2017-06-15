Президент Алиев распорядился о выделении 9 млн манатов для продолжения восстановительных работ в селе Джоджуг Мерджанлы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Государственному комитету по делам беженцев и вынужденных переселенцев 9 млн манатов для продолжения строительно-восстановительных работ и работ по благоустройству и созиданию в селе Джоджуг Мерджанлы Джебраильского района, сообщает сайт главы государства.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства в четверг.

Средства на эти цели выделяются из госбюджета Азербайджана на 2017 год и будут направлены на строительство 100 частных жилых домов, детского сада, врачебного пункта, других необходимых социальных и инфраструктурных объектов.

Ранее сообщалось, что на начальном этапе восстановительных работ на территории площадью 10 га были проведены широкие строительно-восстановительные работы и работы по благоустройству и созиданию, построено 50 частных жилых домов общей площадью 3850 кв. метров, общеобразовательная школа на 96 ученических мест, мечеть, электроподстанция, гидрометеорологическая станция, проведены газовые, электрические коммуникации, линия питьевой воды и проложена автомобильная дорога общей протяженностью 9 км.

Н.Аббасова