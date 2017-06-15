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Карабахский конфликт 15.06.2017 18:57

Президент Алиев распорядился о выделении 9 млн манатов для продолжения восстановительных работ в селе Джоджуг Мерджанлы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Государственному комитету по делам беженцев и вынужденных переселенцев 9 млн манатов для продолжения строительно-восстановительных работ и работ по благоустройству и созиданию в селе Джоджуг Мерджанлы Джебраильского района, сообщает сайт главы государства.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства в четверг.

Средства на эти цели выделяются из госбюджета Азербайджана на 2017 год и будут направлены на строительство 100 частных жилых домов, детского сада, врачебного пункта, других необходимых социальных и инфраструктурных объектов.

Ранее сообщалось, что на начальном этапе восстановительных работ на территории площадью 10 га были проведены широкие строительно-восстановительные работы и работы по благоустройству и созиданию, построено 50 частных жилых домов общей площадью 3850 кв. метров, общеобразовательная школа на 96 ученических мест, мечеть, электроподстанция, гидрометеорологическая станция, проведены газовые, электрические коммуникации, линия питьевой воды и проложена автомобильная дорога общей протяженностью 9 км.

Н.Аббасова

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, СЕЛО, ВОССТАНОВЛЕНИЕ, СРЕДСТВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]