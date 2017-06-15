Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство автодороги в Биласуварском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении ОАО "Azeravtoyol" 3 млн манатов для капитального ремонта межпоселковой автомобильной дороги Биринджи-Он биринджи, сообщает сайт главы государства.
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства в четверг.
Автодорога Биринджи-Он биринджи соединяет 11 населенных пункта, в которых проживает 18 тыс. вынужденных переселенцев из Джебраильского района.
Средства на эти цели выделяются из госбюджета Азербайджана на 2017 год.
Н.Аббасова
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