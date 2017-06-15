Цены на нефть слабо опускаются в четверг, Brent торгуется ниже $47 за баррель

Нефтяной рынок не может оправиться от резкого падения накануне и продолжает реагировать снижением на данные о неожиданном росте запасов бензина в США по итогам прошлой недели.
Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:46 снизилась на $0,19 (0,40%) - до $46,81 за баррель.
Цена фьючерса на нефть WTI на июль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,32 (0,72) - до $44,41 за баррель.
Нефть торгуется у минимальных отметок с ноября прошлого года на опасениях, что ребалансировка мирового рынка находится под угрозой из-за повышения добычи в США.
По словам экспертов Societe General, технические индикаторы нефтяного рынка указывают на вероятность снижения котировок WTI до менее $40 за баррель, до минимума с августа прошлого года.
Как стало известно накануне, запасы бензина в США за прошлую неделю повысились на 2,1 млн баррелей, дистиллятов - на 328 тыс. баррелей. Товарные запасы нефти в стране сократились на 1,66 млн баррелей вместо ожидавшегося экспертами снижения на 2-3 млн баррелей.
"Опасения, что избыток предложения на рынке будет наблюдаться и в 2018 году, сохраняются, - сказал аналитик TD Securities Барт Мелек. - Но по нашему мнению, на рынке будут дефицит топлива на протяжении последующих трех кварталов, что приведет к некоторому сокращению запасов".
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