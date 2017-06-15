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ТЭК 15.06.2017 19:30

Цены на нефть слабо опускаются в четверг, Brent торгуется ниже $47 за баррель

Нефтяной рынок не может оправиться от резкого падения накануне и продолжает реагировать снижением на данные о неожиданном росте запасов бензина в США по итогам прошлой недели.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:46 снизилась на $0,19 (0,40%) - до $46,81 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на июль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,32 (0,72) - до $44,41 за баррель.

Нефть торгуется у минимальных отметок с ноября прошлого года на опасениях, что ребалансировка мирового рынка находится под угрозой из-за повышения добычи в США.

По словам экспертов Societe General, технические индикаторы нефтяного рынка указывают на вероятность снижения котировок WTI до менее $40 за баррель, до минимума с августа прошлого года.

Как стало известно накануне, запасы бензина в США за прошлую неделю повысились на 2,1 млн баррелей, дистиллятов - на 328 тыс. баррелей. Товарные запасы нефти в стране сократились на 1,66 млн баррелей вместо ожидавшегося экспертами снижения на 2-3 млн баррелей.

"Опасения, что избыток предложения на рынке будет наблюдаться и в 2018 году, сохраняются, - сказал аналитик TD Securities Барт Мелек. - Но по нашему мнению, на рынке будут дефицит топлива на протяжении последующих трех кварталов, что приведет к некоторому сокращению запасов".

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Тэги: МИР, НЕФТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]