Газпром и OMV изучат перспективы расширения ГТС в Европе

Российский "Газпром" (MOEX:GAZP) и австрийская OMV в рамках подписанного в ходе Петербургского форума меморандума намерены изучить потребность европейских рынков в расширении газотранспортных мощностей, прокомментировал журналистам зампред правления "Газпрома" Александр Медведев.
В официальном пресс-релизе по итогам подписания говорилось лишь, что "в документе отражены принципы перспективного взаимодействия "Газпрома" и OMV по координации действий в области развития газотранспортной инфраструктуры для обеспечения поставок природного газа в Центральную и Юго-Восточную Европу".
"Речь идет о том, что газовая инфраструктура ряда европейских стран испытывает дефицит мощностей. Это относится и к Болгарии, с которой мы заключили соглашение, список этих стран может быть расширен", - ответил А.Медведев в четверг в Берлине на вопрос журналистов.
Он уточнил, что пока стороны не определили конкретные направления работы: "Конкретные - нет. Речь идет о том, чтобы посмотреть, где потребуется расширение транспортных мощностей для удовлетворения спроса".
А.Медведев не ответил на вопрос про увеличение закупок газа компанией OMV: "Это коммерческая тайна. Мы уже увеличили поставки компании Econgas, от OMV тоже есть новые заявки".
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