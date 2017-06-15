Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7023 EUR   1.8971 RUR   0.0294 GBR   2.1738 TRY   0.4832

Цена на нефть

    $/bbl WTI   44.46 Brent   46.92

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 27° Завтра 16° 22° 18 Июн 18° 24° 19 Июн 21° 27°

Регион 15.06.2017 22:00

Турецкий регулятор выдал лицензию на генерацию для АЭС "Аккую" - СМИ

Регулирующий энергорынок Турции госорган выдал Akkuyu Nukleer A.S. лицензию на генерацию электроэнергии, сообщает турецкое агентство Anadolu.

Срок действия лицензии - 49 лет.

Как пояснял ранее глава ГК "Росатом" Алексей Лихачев, эта лицензия позволит и оформить земельный участок, и начать общестроительные работы".

Как уточнял в начале июня А.Лихачев, ограниченное разрешение на строительство АЭС пока не выдано.

Как сообщалось, 3 марта 2017 года в Турецкое агентство по атомной энергии (ТАЕК) была подана заявка на получение лицензии на строительство. Подача документов позволяет турецкой стороне выдать ограниченное разрешение на строительство АЭС уже в 2017 году, сообщал ранее "Русатом - Международная Сеть" (структура "Росатома").

Строительство АЭС "Аккую" может начаться в июне, заявлял ранее министр экономики Турции Нихат Зейбекчи, которого цитировал Bloomberg.

В июне 2016 года директор по правовым вопросам "Аккую Нуклеар" Илья Смирнов на форуме "Атомэкспо 2016" сообщал, что "Росатом" планирует заливку первого бетона на площадке АЭС "Аккую" в 2018 году. "Получение лицензии на строительство ожидается в 2018 году, первый бетон - в 2018 году", - говорил он, добавив, что ввод первого энергоблока планируется в 2023 году, завершение строительства - в 2026 году.

АЭС "Аккую" строится по схеме BOO, когда владельцем зарубежной АЭС выступает российская сторона. Компании "Росатома" сейчас владеют почти 100% в капитале АО "АЭС Аккую". В дальнейшем может быть принято решение о продаже инвесторам до 49% в проекте, не менее 51% должно остаться у российской стороны. Стоимость проекта - $22 млрд.

Ранее А.Лихачев сообщал журналистам, что список претендентов на 49% в АЭС "Аккую" сформирован, активны три компании.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, АЭС, ЛИЦЕНЗИЯ


Похожие новости


Путин и Эрдоган условились продолжить усилия по сирийскому урегулированию, в том числе в вопросе создания зон деэскалации - Кремль Москва и Анкара почти завершили обсуждение технической стороны контракта по С-400 - Чемезов Путин отменил запрет на ввоз на территорию России отдельных видов товаров из Турции Предупреждение о возможной приостановке чартеров на турецкие курорты отозвано по всем направлениям, включая Анталью - источник Шойгу: специалисты РФ постоянно работают в Анкаре и Тегеране над механизмами контроля в зонах деэскалации в Сирии Медведев в Стамбуле встретится с Эрдоганом

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]