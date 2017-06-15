Регулирующий энергорынок Турции госорган выдал Akkuyu Nukleer A.S. лицензию на генерацию электроэнергии, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Срок действия лицензии - 49 лет.
Как пояснял ранее глава ГК "Росатом" Алексей Лихачев, эта лицензия позволит и оформить земельный участок, и начать общестроительные работы".
Как уточнял в начале июня А.Лихачев, ограниченное разрешение на строительство АЭС пока не выдано.
Как сообщалось, 3 марта 2017 года в Турецкое агентство по атомной энергии (ТАЕК) была подана заявка на получение лицензии на строительство. Подача документов позволяет турецкой стороне выдать ограниченное разрешение на строительство АЭС уже в 2017 году, сообщал ранее "Русатом - Международная Сеть" (структура "Росатома").
Строительство АЭС "Аккую" может начаться в июне, заявлял ранее министр экономики Турции Нихат Зейбекчи, которого цитировал Bloomberg.
В июне 2016 года директор по правовым вопросам "Аккую Нуклеар" Илья Смирнов на форуме "Атомэкспо 2016" сообщал, что "Росатом" планирует заливку первого бетона на площадке АЭС "Аккую" в 2018 году. "Получение лицензии на строительство ожидается в 2018 году, первый бетон - в 2018 году", - говорил он, добавив, что ввод первого энергоблока планируется в 2023 году, завершение строительства - в 2026 году.
АЭС "Аккую" строится по схеме BOO, когда владельцем зарубежной АЭС выступает российская сторона. Компании "Росатома" сейчас владеют почти 100% в капитале АО "АЭС Аккую". В дальнейшем может быть принято решение о продаже инвесторам до 49% в проекте, не менее 51% должно остаться у российской стороны. Стоимость проекта - $22 млрд.
Ранее А.Лихачев сообщал журналистам, что список претендентов на 49% в АЭС "Аккую" сформирован, активны три компании.
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