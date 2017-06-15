Nike сократит штат на 2% в рамках реорганизации бизнеса

Американский производитель спортивных товаров Nike Inc. сообщил о планах сократить 2% сотрудников компании в рамках мер, направленных на реорганизацию бизнеса.

По данным FactSet, штат Nike насчитывает 70,7 тыс. сотрудников, то есть речь идет примерно о 1,4 тыс. человек.

По словам гендиректора Nike Марка Паркера, такая мера требуется для ускорения темпов разработки новых продуктов вдвое и перенаправления усилий на развитие ключевых для компании рынков.

Ранее сообщалось, что Nike сконцентрирует усилия на 12 городах, которые обеспечат 80% роста выручки компании до 2020 года. В число этих городов входят Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Лондон, Париж, Барселона, Милан, Берлин, Пекин, Шанхай, Токио, Сеул и Мехико.

Акции Nike дешевеют на 2,1% в ходе торгов в четверг, с начала года капитализация компании выросла на 4,7%, до $90,4 млрд.