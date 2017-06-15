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Дальнее зарубежье 15.06.2017 21:15

Nike сократит штат на 2% в рамках реорганизации бизнеса

Американский производитель спортивных товаров Nike Inc. сообщил о планах сократить 2% сотрудников компании в рамках мер, направленных на реорганизацию бизнеса.

По данным FactSet, штат Nike насчитывает 70,7 тыс. сотрудников, то есть речь идет примерно о 1,4 тыс. человек.

По словам гендиректора Nike Марка Паркера, такая мера требуется для ускорения темпов разработки новых продуктов вдвое и перенаправления усилий на развитие ключевых для компании рынков.

Ранее сообщалось, что Nike сконцентрирует усилия на 12 городах, которые обеспечат 80% роста выручки компании до 2020 года. В число этих городов входят Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Лондон, Париж, Барселона, Милан, Берлин, Пекин, Шанхай, Токио, Сеул и Мехико.

Акции Nike дешевеют на 2,1% в ходе торгов в четверг, с начала года капитализация компании выросла на 4,7%, до $90,4 млрд.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: США, NIKE, ШТАТ, СОКРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]