Nike сократит штат на 2% в рамках реорганизации бизнеса

Американский производитель спортивных товаров Nike Inc. сообщил о планах сократить 2% сотрудников компании в рамках мер, направленных на реорганизацию бизнеса.
По данным FactSet, штат Nike насчитывает 70,7 тыс. сотрудников, то есть речь идет примерно о 1,4 тыс. человек.
По словам гендиректора Nike Марка Паркера, такая мера требуется для ускорения темпов разработки новых продуктов вдвое и перенаправления усилий на развитие ключевых для компании рынков.
Ранее сообщалось, что Nike сконцентрирует усилия на 12 городах, которые обеспечат 80% роста выручки компании до 2020 года. В число этих городов входят Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Лондон, Париж, Барселона, Милан, Берлин, Пекин, Шанхай, Токио, Сеул и Мехико.
Акции Nike дешевеют на 2,1% в ходе торгов в четверг, с начала года капитализация компании выросла на 4,7%, до $90,4 млрд.
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