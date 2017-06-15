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Дальнее зарубежье 15.06.2017 19:47

ГА ООН приняла резолюцию о создании управления по борьбе с терроризмом

Генеральная Ассамблея ООН единогласно одобрила в четверг создание Управления Всемирной организации по противодействию терроризму, которое может возглавить представитель России, передает корреспондент "Интерфакса".

"Это первая крупная институциональная реформа, представленная генсекретарем", - сказал председатель 71-й сессии Генассамблеи ООН Питер Томсон.

Он подчеркнул, что данная резолюция "постановляет учредить контртеррористическое управление".

23 февраля 2017 года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с предложением создать в Организации новое Управление по контртерроризму под руководством заместителя генсека.

"Мое предварительное предложение: вывести целевую группу по реализации Глобальной контртеррористической стратегии и Центр ООН по вопросам борьбы с терроризмом из Департамента по политическим вопросам и создать новое Управление по контртерроризму", - сказал тогда А.Гутерриш, выступая на заседании Генеральной Ассамблеи.

Он рассказал, что новое Управление будет играть ведущую роль в выполнении задач, которые на генерального секретаря возложили государства-члены ООН, будет оказывать необходимую поддержку стран в их антитеррористической деятельности и обеспечивать прозрачность деятельности Организации по борьбе с терроризмом и мобилизацию ресурсов.

7 июня заместитель директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Дмитрий Феоктистов сообщил журналистам, что на должность главы новой структуры ООН будет назначен представитель России.

"Мы рассчитываем, что наш кандидат будет все равно утвержден. Нынешний генеральный секретарь давал нам заверения в том, что это место за Россией, и это является тоже признанием той весомой роли, которую Россия играет в борьбе с терроризмом как внутри страны, так и за рубежом", - сказал Д.Феоктистов.

Ранее сообщалось о выдвижении посла РФ в США Сергея Кисляка на должность заместителя генсека ООН по борьбе с терроризмом.

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Тэги: ООН, АНТИТЕРРОР, УПРАВЛЕНИЕ


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