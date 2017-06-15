Германия и Австрия выступили с резкой критикой новых санкций США против России

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль и канцлер Австрии Кристиан Керн в совместном заявлении в четверг резко раскритиковали новые санкции против России, одобренные накануне Сенатом США, поскольку они могут затронуть европейские компании, передает AP.

"Мы не можем принять угрозу... незаконных и выходящих за пределы юрисдикции санкций против европейских компаний", - говорится в документе.

Законопроект дает президенту США право вводить санкции в отношении лиц, которые разово инвестировали от $1 млн в строительство Россией экспортных трубопроводов или предоставили для этих целей оборудование (в том числе в лизинг), технологии и услуги. Предельная сумма для таких транзакций в течение года составляет $5 млн.

В законопроекте о дополнительных санкциях есть отдельный параграф про "Северный поток 2". В нем сказано, что США будут продолжать препятствовать реализации проекта "из-за его губительных последствий для энергетической безопасности ЕС, развития газового рынка в Центральной и Восточной Европе и энергетических реформ на Украине".

"Политические санкции не должны затрагивать экономические интересы. И угроза наказанием компаниям из Германии, Австрии и других европейских стран из-за того, что они участвуют в газовых проектах с Россией, таких как "Северный поток-2", или финансируют их, вносит совершенно новое и очень отрицательное качество в европейско-американские отношения", - говорится в совместном заявлении З.Габриэля и К.Керна, распространенным МИД Германии.

Как сообщает BBC, европейские политики указали на то, что "речь идет о конкурентоспособности энергоемкой промышленности и тысяч рабочих мест", поэтому они поддерживают "усилия государственного департамента США, направленные на изменение этого документа".

"Энергообеспечение Европы - это вопрос Европы, а не Соединенных Штатов Америки", - подчеркнули З.Габриэль и К.Керн.

Пять европейских компаний - Engie, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall - участвуют в финансировании строительства магистрального газопровода "Северный поток-2". В соответствии с соглашением, заключенным в апреле 2017 года, европейские партнеры оператора газопровода Nord Stream 2 AG должны предоставить 50% от общей стоимости "Северного потока", которая сейчас оценивается в 9,5 млрд евро.

В начале недели партнеры по проекту "Северный поток 2" подписали соглашение о дефицитном финансировании стройки - на тот случай, если не хватит проектного финансирования. Сделка была заключена 2 июня на полях Петербургского международного экономического форума.

Проектом "Северный поток 2" предусмотрено строительство через Балтийское море еще двух ниток газопровода мощностью 55 млрд куб м. Проект должен был почти полностью копировать - и технически, и корпоративно - уже работающий "Северный поток". Строительство газопровода должно начаться в 2018 году, а его запуск намечен на конец 2019 года.

Совместное предприятие с иностранными партнерами создать не удалось, так как вхождение в состав акционеров проектной компании Nord Stream 2 AG иностранных партнеров было заблокировано польскими властями. После этого партнеры решили искать другую схему сотрудничества и оформили свое участие в нем не через акционерное участие, а через долговое финансирование.