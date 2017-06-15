Сенат США принял законопроект о санкциях в отношении Ирана и России

Сенат США проголосовал за законопроект, предусматривающий ужесточение санкций в отношении Ирана и России.
Как передал корреспондент "Интерфакса", за принятие законопроекта проголосовало подавляющее большинство сенаторов, двое сенаторов высказались против.
Теперь законопроект должен быть одобрен нижней палатой Конгресса, а затем передан на подписание президенту США Дональду Трампу.
Санкции предполагают ужесточение уже существующих мер против России. Американским компаниям и физическим лицам будут запрещены сделки с российскими банками с предоставлением финансирования дольше, чем на 14 дней. В настоящее время это ограничение составляет 90 дней.
Кроме того, речь идет об ограничительных мерах для энергетического сектора. Документ предлагает ограничить длительность сделок с предоставлением финансирования российским энергетическим компаниям до 30 дней.
В документе также описывается новое положение, по которому президент США не сможет ослабить или отменить санкции против России без согласия Конгресса.
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