В министерстве Британии по Brexit подтвердили неизменность планов о начале переговоров 19 июня о выходе из ЕС

Переговоры, по результатам которых Британия намерена покинуть Евросоюз, начнутся по плану в ближайший понедельник, сообщает в четверг агентство Ассошиэйтед Пресс.
Как отметили в министерстве по вопросам Brexit, дата начала переговоров - 19 июня - соответствует объявленной прежде.
Британские власти подтвердили первоначальные планы после того, как представители Великобритании и ЕС провели встречу в Брюсселе.
"Министр Великобритании по делам Brexit Дэвид Дэвис и главный координатор ЕС Мишель Барнье, который ведет от имени Еврокомиссии переговоры по выходу страны из союза, пришли сегодня к соглашению, что они (переговоры - ИФ) начнутся 19 июня, в соответствии со статьей 50 Лиссабонского договора", - говорится в совместном заявлении сторон.
Ранее на этой неделе Лондон в очередной раз заявил о планах начать переговоры с Брюсселем 19 июня. Впоследствии британские власти уточнили, что дата может быть изменена из-за пожара, произошедшего в многоэтажном доме в Лондоне и приведшего к многочисленным жертвам.
По словам премьер-министра Британии Терезы Мэй, вести переговоры будет новое правительство.
Премьер пообещала, что правительство не только выполнит обязательства по Brexit, но и в "течение последующих пяти лет" создаст условия, при которых сообщество Великобритании не будет чувствовать себя брошенным на произвол судьбы после выхода из интеграционного объединения.
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