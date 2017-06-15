Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7023 EUR   1.9092 RUR   0.0299 GBR   2.1701 TRY   0.4836

Цена на нефть

    $/bbl WTI   46.08 Brent   48.29

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 29° Завтра 19° 27° 17 Июн 16° 22° 18 Июн 18° 24°

Дальнее зарубежье 15.06.2017 20:25

В министерстве Британии по Brexit подтвердили неизменность планов о начале переговоров 19 июня о выходе из ЕС

Переговоры, по результатам которых Британия намерена покинуть Евросоюз, начнутся по плану в ближайший понедельник, сообщает в четверг агентство Ассошиэйтед Пресс.

Как отметили в министерстве по вопросам Brexit, дата начала переговоров - 19 июня - соответствует объявленной прежде.

Британские власти подтвердили первоначальные планы после того, как представители Великобритании и ЕС провели встречу в Брюсселе.

"Министр Великобритании по делам Brexit Дэвид Дэвис и главный координатор ЕС Мишель Барнье, который ведет от имени Еврокомиссии переговоры по выходу страны из союза, пришли сегодня к соглашению, что они (переговоры - ИФ) начнутся 19 июня, в соответствии со статьей 50 Лиссабонского договора", - говорится в совместном заявлении сторон.

Ранее на этой неделе Лондон в очередной раз заявил о планах начать переговоры с Брюсселем 19 июня. Впоследствии британские власти уточнили, что дата может быть изменена из-за пожара, произошедшего в многоэтажном доме в Лондоне и приведшего к многочисленным жертвам.

По словам премьер-министра Британии Терезы Мэй, вести переговоры будет новое правительство.

Премьер пообещала, что правительство не только выполнит обязательства по Brexit, но и в "течение последующих пяти лет" создаст условия, при которых сообщество Великобритании не будет чувствовать себя брошенным на произвол судьбы после выхода из интеграционного объединения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БРИТАНИЯ, ЕС, BREXIT, ПЛАНЫ


Похожие новости


Лондон потеряет от выхода из Евросоюза больше, чем ЕС - Могерини Вклад Британии в общеевропейскую безопасность является "безоговорочным" - Джонсон ЕС рассчитывает на обсуждение новых отношений с Великобританией только после прогресса по ее выходу из союза - СМИ Минфин ФРГ призвал страны ЕС к единой позиции на переговорах с Британией о выходе из Евросоюза Британии и ЕС в ходе Brexit следует выработать всеобъемлющее соглашение об особом партнерстве - Тереза Мэй Соглашение о выходе Великобритании из ЕС может быть принято к октябрю 2018, считают в Еврокомиссии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]