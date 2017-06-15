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Дальнее зарубежье 15.06.2017 20:33

Новое правительство Сербии сформирует министр государственного и местного самоуправления Ана Брнабич

Президент Сербии Александар Вучич в четверг поручил сформировать новое правительство страны министру государственного и местного самоуправления Ане Брнабич.

На пресс-конференции А.Вучич сообщил, что было нелегко принять такое решение, выразив надежду, что новое правительство продолжит добиваться хороших результатов.

Президент Сербии добавил, что, несмотря на определенные изменения, правительству необходима преемственность, поскольку Сербия из года в год следует неизменной политике.

Ожидается, что А.Брнабич представит программу 21 июня. Присяга членов нового кабинета, вероятнее всего, пройдет 22 июня.

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Тэги: СЕРБИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ФОРМИРОВАНИЕ, ПОРУЧЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]