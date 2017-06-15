Новое правительство Сербии сформирует министр государственного и местного самоуправления Ана Брнабич

Президент Сербии Александар Вучич в четверг поручил сформировать новое правительство страны министру государственного и местного самоуправления Ане Брнабич.
На пресс-конференции А.Вучич сообщил, что было нелегко принять такое решение, выразив надежду, что новое правительство продолжит добиваться хороших результатов.
Президент Сербии добавил, что, несмотря на определенные изменения, правительству необходима преемственность, поскольку Сербия из года в год следует неизменной политике.
Ожидается, что А.Брнабич представит программу 21 июня. Присяга членов нового кабинета, вероятнее всего, пройдет 22 июня.
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