Глава турецкого МИД отправляется в Саудовскую Аравию обсуждать кризис вокруг Катара

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что в пятницу отправится в Саудовскую Аравию для проведения переговоров о дипломатическом кризисе между Катаром и другими государствами Персидского залива, передало в четверг агентство Ассошиэйтед Пресс.
Выступая на совместной конференции с тунисским коллегой Хамисом аль Джиханави, М.Чавушоглу отметил, что Турция сохраняет нейтралитет в этом конфликте и продолжит попытки по его урегулированию.
Ранее на этой неделе глава турецкого МИД посетил в целях урегулировании катарского кризиса Катар и Кувейт.
На прошлой неделе Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и ряд других стран объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Причиной таких мер послужили обвинения в адрес катарских властей в поддержке террористической деятельности, в том числе "Аль-Каиды" и группировки "Исламское государство".
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