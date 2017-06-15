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Дальнее зарубежье 15.06.2017 20:40

Глава турецкого МИД отправляется в Саудовскую Аравию обсуждать кризис вокруг Катара

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что в пятницу отправится в Саудовскую Аравию для проведения переговоров о дипломатическом кризисе между Катаром и другими государствами Персидского залива, передало в четверг агентство Ассошиэйтед Пресс.

Выступая на совместной конференции с тунисским коллегой Хамисом аль Джиханави, М.Чавушоглу отметил, что Турция сохраняет нейтралитет в этом конфликте и продолжит попытки по его урегулированию.

Ранее на этой неделе глава турецкого МИД посетил в целях урегулировании катарского кризиса Катар и Кувейт.

На прошлой неделе Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и ряд других стран объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Причиной таких мер послужили обвинения в адрес катарских властей в поддержке террористической деятельности, в том числе "Аль-Каиды" и группировки "Исламское государство".

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Тэги: ТУРЦИЯ, МИД, САУДАРАВИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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