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Социум 15.06.2017 21:22

Президент Алиев принял участие в церемонии сороковин академика Рафигы Алиевой

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял участие в церемонии сороковин видного ученого, академика Рафиги Алиевой, сообщает сайт главы государства.

Академик Рафига Алиева внесла значительный вклад в развитие химической науки. Под ее руководством проводились очень важные научно-исследовательские работы. Являвшаяся членом ряда ученых советов и научных обществ, Рафига Алиева - автор более 450 научных трудов, 25 учебников и учебных пособий, 20 патентов. Р.Алиева была единственной женщиной-академиком в нашей стране в области аналитической химии.

А.Азизов

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Тэги: АЛИЕВ, УЧЕНЫЙ, ПОНИХИДА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]