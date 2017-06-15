Президент Алиев принял участие в церемонии сороковин академика Рафигы Алиевой

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял участие в церемонии сороковин видного ученого, академика Рафиги Алиевой, сообщает сайт главы государства.

Академик Рафига Алиева внесла значительный вклад в развитие химической науки. Под ее руководством проводились очень важные научно-исследовательские работы. Являвшаяся членом ряда ученых советов и научных обществ, Рафига Алиева - автор более 450 научных трудов, 25 учебников и учебных пособий, 20 патентов. Р.Алиева была единственной женщиной-академиком в нашей стране в области аналитической химии.

А.Азизов