Президент Алиев принял участие в церемонии сороковин академика Рафигы Алиевой

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял участие в церемонии сороковин видного ученого, академика Рафиги Алиевой, сообщает сайт главы государства.
Академик Рафига Алиева внесла значительный вклад в развитие химической науки. Под ее руководством проводились очень важные научно-исследовательские работы. Являвшаяся членом ряда ученых советов и научных обществ, Рафига Алиева - автор более 450 научных трудов, 25 учебников и учебных пособий, 20 патентов. Р.Алиева была единственной женщиной-академиком в нашей стране в области аналитической химии.
А.Азизов
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