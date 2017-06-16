В Еврокомиссии считают, что Греция выполнила обязательства перед кредиторами и может претендовать на транш в 8,5 млрд евро

Греция своими усилиями заслужила согласование Еврогруппой вопроса о выделении после необходимых процедур транша финансовой помощи в 8,5 млрд евро, считает член Еврокомиссии по финансовым и экономическим вопросам Пьер Московиси.

"После месяцев и месяцев дискуссий и работы нам удалось сегодня вечером прийти к глобальному соглашению, которое позволит Греции перевернуть страницу этого столь тяжелого периода для греческого народа. Это успех, который, я считаю, был возможен, потому что все, в конечном счете, действовали ответственным образом и ради общего интереса", - сказал вечером в четверг на пресс-конференции в Люксембурге П.Московиси после заседания Еврогруппы.

"Как вы знаете, первым условием, чтобы добиться прогресса сегодня вечером, была констатация, что все необходимые приоритетные действия для завершения второго обзора (выполнения Грецией программы экономического оздоровления - ИФ), выполнены. И заключение Еврокомиссии и других институтов (кредиторов - ИФ) очень ясное: Греция выполнила свои обязательства. И я сказал бы, даже больше: Греция предприняла совсем беспрецедентное усилие, чтобы сдержать обязательства и выполнить условия, которые, все это признают, были чрезвычайно трудными", - отметил член Еврокомиссии.

Он напомнил, что речь шла о "140 приоритетных действиях", предписанных Афинам для выполнения, среди которых были особо сложные, как пенсионная, налоговая реформы, сектор энергетики.

"Итак, сегодняшнее соглашение более чем заслуженное", - продолжил П.Московиси.

Член Еврокомиссии заявил, что будет продолжена совместная с Грецией работа, "чтобы мобилизовать дополнительные ресурсы для инвестиций и для улучшения качества проектов" при помощи ЕС и при поддержке международных финансовых институтов. При этом Грецию будут побуждать самостоятельно внедрять инструменты для инвестирования.

П.Московиси пояснил: "Должно быть ясно, что вслед за стабильностью экономический рост должен быть приоритетом уже сейчас".

По его словам, это обязательство, которое создает условия для участия МВФ в программе, чего все, в первую очередь Еврокомиссия, хотели бы.

"Наконец, это обязательство, позволяющее выделить дополнительный транш 8,5 млрд евро в рамках программы, которая приветствуется и даже является необходимой для Греции", - подчеркнул П.Московиси.

"Это значительный шаг вперед. И, думаю, что это дальше больше того. Это настоящая хорошая новость, которая вселяет надежду. Надежду для Греции, надежду для греческого народа и надежду для зоны евро", - заявил член Еврокомиссии.

При этом П.Московиси, отвечая на вопрос, уточнил, что транш в 8,5 млрд евро Европейского механизма стабильности, согласованный в четверг Еврогруппой, будет перечислен Афинам после решения МВФ об очередной финансовой помощи стране.