Полиция Китая определила подозреваемого в осуществлении взрыва у детсада в провинции Цзянсу - СМИ

Китайская полиция, расследующая взрыв, раздавшийся в минувший четверг у детского сада в восточной китайской провинции Цзянсу, выявила подозреваемого в его осуществлении, сообщили центральные СМИ КНР.
Вместе с тем, в сообщениях не говорится о мотивах, побудивших его пойти на преступление, не разглашается его имя. Указывается, что взрыв квалифицирован как уголовное преступление.
В результате взрыва, по уточненным данным, погибли восемь и ранения получили 59 человек. Ранее сообщалось о девяти погибших и более 60 пострадавших.
Как говорится в сообщениях, два человека скончались на месте взрыва, еще шестеро - в больницах от ран, несовместимых с жизнью.
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