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Дальнее зарубежье 16.06.2017 08:55

Полиция Китая определила подозреваемого в осуществлении взрыва у детсада в провинции Цзянсу - СМИ

Китайская полиция, расследующая взрыв, раздавшийся в минувший четверг у детского сада в восточной китайской провинции Цзянсу, выявила подозреваемого в его осуществлении, сообщили центральные СМИ КНР.

Вместе с тем, в сообщениях не говорится о мотивах, побудивших его пойти на преступление, не разглашается его имя. Указывается, что взрыв квалифицирован как уголовное преступление.

В результате взрыва, по уточненным данным, погибли восемь и ранения получили 59 человек. Ранее сообщалось о девяти погибших и более 60 пострадавших.

Как говорится в сообщениях, два человека скончались на месте взрыва, еще шестеро - в больницах от ран, несовместимых с жизнью.

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Тэги: КИТАЙ, ДЕТСАД, ВЗРЫВ, ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]