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СНГ 16.06.2017 09:10

Россия готова сотрудничать с госдепом и спецслужбами США - Путин

Россия готова развивать сотрудничество с госдепартаментом и спецслужбами США, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

"Надеюсь, что нам удастся найти какие-то точки, где мы будем понимать друг друга. Нам нужно начать предметный диалог с американской стороной и на уровне госдепа, и на уровне спецслужб, и на уровне Совета национальной безопасности", - сказал президент РФ.

Он добавил, что "одних публичных заявлений недостаточно ни с нашей, ни с американской стороны".

"Мы хотим услышать сегодня аргументы с американской стороны (. . .) в конструктивном профессиональном диалоге",- подчеркнул В.Путин.

Интервью демонстрируется телеканалом Showtime.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, США, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]