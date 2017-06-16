Россия готова сотрудничать с госдепом и спецслужбами США - Путин

Россия готова развивать сотрудничество с госдепартаментом и спецслужбами США, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

"Надеюсь, что нам удастся найти какие-то точки, где мы будем понимать друг друга. Нам нужно начать предметный диалог с американской стороной и на уровне госдепа, и на уровне спецслужб, и на уровне Совета национальной безопасности", - сказал президент РФ.

Он добавил, что "одних публичных заявлений недостаточно ни с нашей, ни с американской стороны".

"Мы хотим услышать сегодня аргументы с американской стороны (. . .) в конструктивном профессиональном диалоге",- подчеркнул В.Путин.

Интервью демонстрируется телеканалом Showtime.