Россия готова сотрудничать с госдепом и спецслужбами США - Путин

Россия готова развивать сотрудничество с госдепартаментом и спецслужбами США, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.
"Надеюсь, что нам удастся найти какие-то точки, где мы будем понимать друг друга. Нам нужно начать предметный диалог с американской стороной и на уровне госдепа, и на уровне спецслужб, и на уровне Совета национальной безопасности", - сказал президент РФ.
Он добавил, что "одних публичных заявлений недостаточно ни с нашей, ни с американской стороны".
"Мы хотим услышать сегодня аргументы с американской стороны (. . .) в конструктивном профессиональном диалоге",- подчеркнул В.Путин.
Интервью демонстрируется телеканалом Showtime.
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